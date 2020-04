Nación prohíbe los despidos por la pandemia

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno nacional prohibió los despidos sin causa y en caso de ausencias o disminución de trabajo y de fuerza mayor por 60 días, como así las suspensiones por similares motivos. En Corrientes destacaron la medida e indicaron que se trata de una normativa que integra una política de contención social y económica.

“Todo lo que sea tendiente a evitar despidos sin causas, que tienden a disminuir el costo laboral, se entiende como un mensaje que hace el Ejecutivo para marcar una línea que no va a permitir que se utilice este tipo de situaciones, de emergencia sanitaria, para ajustes”, dijo a El Litoral el referente de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas de Corrientes, Rodolfo “Tito” Cerdán, respecto del DNU que recientemente firmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

No obstante, el gremialista consideró fundamental tener en cuenta que la normativa forma parte de una política no sólo de contención sanitaria, sino también social y económica. “El Gobierno nacional antes del DNU puso en marcha una serie de medidas para las pymes”, dijo el representante gremial. Estas medidas de aliento a sostener el empleo consisten, entre varias otras, en instruir a entidades bancarias habilitar créditos flexibles a tasas por debajo del mercado, también la posibilidad de no abonar aportes patronales y el pago del salario mínimo a trabajadores por parte del Estado nacional para empresas que no superen un plantel de 16 empleados.

“El Gobierno flexibilizó la parte financiera para las pymes”, señaló. A lo que se suman medidas sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia. “El Presidente está aplicando medidas para la emergencia sanitaria y de contención social y económica para no tener una emergencia social y económica”, expresó Cerdán sobre las normativas que implementó el Ejecutivo nacional. Entre ellas, el DNU antidespidos.

