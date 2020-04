Coronavirus: en abril bajó la cifra de aislados preventivos, el número máximo fue de 1.223

El primer caso positivo en Corrientes se notificó el 20 de marzo, se trató de un grupo de personas que viajó a Europa y al volver una de ellas presentó síntomas y más adelante los demás, en el país fue el 3 del mismo mes. El mes de marzo se caracterizó por sumar casi de forma diaria cien personas aisladas, mientras que en abril comenzó a bajar levemente y la cifra pasó de 1.223 personas a 1.017.

Las personas aisladas de manera preventiva fueron aquellas que regresaron de un viaje o tuvieron contacto con algún caso sospechoso o positivo, pero no presentaron síntomas. En dichas semanas, varios grupos regresaron de vacaciones y, otros correntinos que estaban trabajando en países con circulación viral, volvieron a sus hogares por la pandemia.

En las dos primeras semanas de marzo, hubo 34 personas en aislamiento obligatorio y ningún caso positivo. El día 17, ya había 86 y 13 muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán. Al día siguiente superaron los cien aislados y para el 19 había 217; 116 en un solo día.

Durante las jornadas siguientes la cifra fue creciendo de la misma manera y el 20 de marzo, cuando se confirma el primer caso positivo, había 312 personas que no debían salir de sus casas por prevención. Así fue creciendo el número: el 22 de marzo según el parte oficial había 3 positivos y 2 sospechosos, todos del mismo grupo y para el 24 había 4 confirmados y 580 personas aisladas.

El 27 de este mes, hubo 5 positivos, 3 sospechosos y 740 en aislamiento preventivo. Al día siguiente el informe oficial notificó 11 confirmados para covid-19 y 902 aislados, más 114 muestras enviadas al Instituto Malbrán. Los días siguientes aumentó la cifra, sólo el viernes pasado no hubo confirmación de uno nuevo. En ocho días, se sumaron 20 casos positivos de coronavirus.

Por otra parte, de un total de 1.223 aislados el 31 de marzo según el parte oficial, el 1 de abril bajó a 1.180, después a 1.142, el día 3 a 1.102 y el 4 a 1.017. Esto hace suponer que aquellos que volvieron de viaje cumplieron los 14 días de aislamiento preventivo y obligatorio.

En cuanto a los números de confirmados, es relevante aclarar que la descentralización de las muestras del Instituto Malbrán, enviando reactivos a las provincias con más casos, hizo que se agilizaran los resultados. A la vez, en Corrientes también se hacen estudios en el laboratorio central.

Por la pandemia, el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, sostuvo a través de un comunicado que “la comprensión hacia nuestros vecinos que tienen esta patología es primordial, que estemos unidos y que entre todos nos ayudemos en esta situación que nos toca en lo individual, pero que debemos enfocarnos en la responsabilidad social para salir adelante”.

La situación epidemiológica hasta ayer, da cuenta de 25 casos positivos de coronavirus. De este total, 13 son personas que registran viajes al exterior, 8 son profesionales que trabajan en Chaco y 4 tuvieron contacto estrecho con los casos positivos de la vecina provincia. Se encuentran aisladas preventivamente 1.017 personas.

Anoche se reportaron 98 nuevos contagios en el país. Así, la cantidad total de infectados llegó a 1.451. Además se registró una nueva muerte y la cifra de fallecidos subió a 43. En Corrientes, no hubo nueva notificación de parte del Malbrán.

(CS)