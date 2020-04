Pocas florerías tienen palmas e instan a usar otras alternativas

Las florerías de la ciudad sienten el impacto de la paralización económica que está generando la cuarentena preventiva (en algunos sectores), dado que la mayoría de estas tiendas tuvieron inconvenientes para recibir plantas en general, y por ese motivo muchas de ellas no cuentan con olivos o palmas para ofrecerlas en este Domingo de Ramos.

De hecho, tras consultar a varios negocios del rubro sólo dos florerías indicaron a El Litoral que tienen ramas de palmas a las ventas. En dichos casos, cuestan entre $80 y $85 y realizan delivery para su entrega, de este modo buscan evitar que las personas salgan de sus hogares.

Así por ejemplo, desde Las Gardenias indicaron a El Litoral que “hojas de olivo no tenemos porque no entra el proveedor, pero contamos con palmas”. Asimismo, el encargado de la florería Giardino señaló: “Tenemos palmas y flores porque estamos trabajando con el sector agropecuario y de agricultura, y hasta ahora sólo mantuvimos la atención online con envío de cadetes.

Por otra parte, algunas florerías esperaban recibir una tanda de olivos y palmas en la jornada de ayer, pero finalmente dicha entrega no se pudo realizar.

De todos modos, tal como dijo el vicario episcopal para la Educación Católica, Ariel Weimann, días atrás, “cualquier ramo verde se puede bendecir. La propuesta de la Comisión de Liturgia Nacional es que preparen los ramos para ser bendecidos y/o un altarcito para recibir la bendición”.

En esa línea, el secretariado nacional de liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), sugiere como signo exterior colocar en la puerta, ventana o balcón de las casas, “alguna rama verde para indicar el comienza de esta semana tan especial para los cristianos”, señalaron en un comunicado. (MS)