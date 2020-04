Mayer donó equipamiento al laboratorio central

En tiempos de pandemia provocada por el azote del coronavirus, la solidaridad es uno de los gestos más valorables y así lo entiende Leonardo Mayer, el tenista más destacado que ha dado la provincia de Corrientes.

El “Yacaré”, que nunca se olvida de sus orígenes, donó un equipo de refrigeración al Laboratorio Central de Corrientes, que permitirá continuar ambientando la refuncionalización de la institución, la que a través de la redes sociales agradeció la loable actitud del tenista.

De esta manera, Leo se sumó al compromiso de Corrientes en la batalla contra el covid-19, recordándose que el Laboratorio Central, tras la llegada de los reactivos, ya efectúa con equipamiento propio, los testeos correspondientes para determinar si las personas contrajeron o no el virus.

Vale mencionar que Leonardo Mayer tiene como máximo logro ser campeón de la Copa Davis integrando el equipo argentino que en el 2016, logró por primera y única vez la ensaladera de plata, derrotando en la final a Croacia.

Su ránking individual más alto en el escalafón ATP, fue 21º, logrado el 22 de junio de 2015.

Además, fue bicampeón del ATP de Hamburgo en las ediciones 2014 y 2017, siendo también destacado doblista, tanto en la Davis como en distintos certámenes, incluyendo Grands Slams.

En tanto, el Laboratorio Central de Corrientes, ubicado en Plácido Martínez 1044 de la ciudad Capital, es un lugar de análisis de alta complejidad, con más de 4.500 atenciones mensuales.

Los servicios que brinda este centro son análisis de chagas, gripes, enfermedades de transmisión sexual, biopsias, celiaquía, y otros.

Es un centro de referencia regional para los estudios y análisis, donde se analizan muestras de provincias vecinas como Chaco, Misiones y Formosa.

También está capacitado para realizar estudios de compatibilidad de donantes de órganos, trabajando las 24 horas para verificar si hay compatibilidad de donantes, entregando el resultado en el momento.

Tiempo de cuarentena

Días atrás el correntino expresó cómo atraviesa a la cuarentena junto a su familia: “Estoy en casa, tratando de cumplir lo que hay que hacer. Estamos en Buenos Aires, encerrados hace una semana”, expresó el correntino en diálogo telefónico con radio La Red Corrientes (107.1 Mhz).

“Hace una semana que no salimos, nos cuidamos a full. Tratamos que no pase nada, que no siga esto, y acostumbrándonos a no salir, que es difícil, por la costumbre de los entrenamientos afuera, de estar muchas horas en cancha, y ahora, acá, buscando que pasen los días”, relató.