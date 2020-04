Empresarios buscarán destrabar créditos para afrontar el pago de los sueldos

El presidente Alberto Fernández se hizo eco en las últimas horas de los reclamos de las empresas que hasta ahora no pudieron acceder a los créditos anunciados para cumplir con el pago de los sueldos. En declaraciones a la prensa instó a los bancos a que a partir de hoy comiencen a otorgar las líneas especiales a tasa del 24%. Las cámaras correntinas se sumaron al planteo y piden soluciones urgentes.

El mandatario llamó a las entidades bancarias a otorgar los créditos para las empresas que lo requieren para poder pagar los sueldos de los empleados en este contexto de crisis. “El lunes (por hoy) no pongan excusas y empiecen a dar los créditos”, señaló, además de advertir: “No podemos tener tanta paciencia, hay que arreglarlo”.

Esta situación de incertidumbre complica al sector privado en su conjunto, y en especial a las pequeñas y medianas empresas que están paralizadas desde el 20 de marzo por la cuarentena y en este escenario las firmas correntinas no son la excepción, incluso en algunos rubros desde varios días antes, por las medidas dispuestas por la Provincia y la Municipalidad de Corrientes.

Desde las cámaras que nuclean al empresariado local confirmaron a este medio que los empréstitos para afrontar el pago de salarios no se “operativizaron” y que aguardan que esto ocurra entre hoy y el miércoles, caso contrario peligraría la liquidación de haberes a su personal.

“Esperamos que los bancos habiliten los créditos de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional, hasta ahora sólo están dando trámite a las empresas que cumplen con la calidad crediticia”, aseguró a El Litoral el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo.

Señaló que el principal inconveniente con las entidades bancarias tiene que ver con que el Banco Central emitió una comunicación, aunque no así de qué modo será la garantía de los créditos.

“La situación es muy difícil. Venimos afrontando recesión y bajas ventas hace dos años y ahora este parate”, subrayó el vocero del sector empresarial, considerando que el panorama actual no hace otra cosa que agravar el estado crítico del sector privado en la provincia y por eso consideran “impresindible” contar con la asistencia del Estado nacional.

Admitieron que si no consiguen una solución en las próximas horas, se va a demorar el pago de los sueldos al menos hasta la semana que viene.

Agregó que no es la única medida nacional que está pendiente. Resta también que se vehiculice el aporte directo a la pequeña y mediana empresa, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. “No está claro cómo se va a hacer operativo”, insistió.

Lo mismo ocurre con la reducción y postergación de las cargas sociales.

En paralelo, Fecorr mantiene diálogo permanente con el Gobierno provincial por los anuncios de las líneas de crédito habilitadas a través del Banco de Corrientes y, al mismo tiempo, por otros pedidos que fueron realizados y hasta el momento no consiguieron respuesta.

Entre ellas, figuran la posibilidad de flexibilidad en el pago del cargo fijo de la Dpec a las empresas que están paradas y, por otro lado, la conformación de una mesa tripartida (Gobierno-empresas y gremios) para evaluar la posibilidad de “flexibilizar términos del contrato del trabajo”, dado el cuadro de situación. “Estamos conversando”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de hacer realidad estos planteos.

