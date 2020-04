Trabajo codo a codo con el Gobierno nacional

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, alertó que “la operatividad está menguada, y eso lo sufrimos nosotros mismos. La administración no está funcionando a pleno. Las cosas son mas lentas en términos administrativos. Mientras tanto trabajamos en conjunto codo a codo con el Gobierno nacional, llevando las demandas nuestras y haciendo ver las cuestiones que ameritan, como la remisión de muestras al Malbrán que hoy está corregido”

“Estamos trabajando, haciendo el mayor esfuerzo y olvidándonos de cualquier cuestión partidaria e ideológica con la idea de convocar a todos, como hicimos aquí en Corrientes. La sectores de la oposición prestan su apoyo. Estamos en contacto permanente con varios de ellos, no hay otros intereses que no sea cuidar la salud de la gente”, dijo.

“Es probable que Corrientes destine más de 860 millones de pesos para la emergencia sanitaria. Ponemos todas las fichas al hospital de campaña que funcionará en el predio del Hogar Escuela, con 200 camas y respiradores. En los próximos días comenzaremos a instalar equipamiento”, agregó

