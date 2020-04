Techo: preocupación por los asentamientos

Ante la situación de emergencia sanitaria actual y la medida de aislamiento social y obligatorio que estará vigente por lo menos hasta el 12 de abril, desde la ONG Techo manifestaron su preocupación por el estado en el que se encuentran los más de 4 mil asentamientos informales del país, donde miles de ciudadanos no cuentan con acceso formal a servicios de calidad, como por ejemplo el agua potable para la limpieza de los hogares. En la ciudad de Corrientes la sede regional de la institución decidió paralizar sus actividades en algunos terrenos, por lo menos hasta que haya nuevas definiciones respecto a la pandemia de coronavirus.

Desde la ONG Techo emitieron un comunicado expresando su preocupación no sólo por el índice nacional de pobreza, que llega al 35,5%, sino también a raíz de que el 5,7% de la población no alcanza a cubrir la canasta básica.

Desde la entidad también señalaron que la emergencia sanitaria afecta de manera grave a los asentamientos informales que no cuentan con condiciones habitacionales adecuadas para afrontar la situación, como redes de agua potable, viviendas de materiales, urbanización, cobertura de salud y la imposibilidad de realizar sus actividades de subsistencia.

En la ciudad de Corrientes hay unos 61 asentamientos informales según el último relevamiento nacional llevado a cabo por entidades sociales y del tercer sector junto al Gobierno de la Nación.

(FC)