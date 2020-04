Ex funcionarios aguardan respuestas a sus pedidos para cumplir prisión domiciliaria

Los defensores de quienes fueron funcionarios de Perugorría, Angelina Lesieux; Jorge Corona (intendentes), Ernesto Moray Mussio (auditor) y Patricia Vera (tesorera) solicitaron al Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes poder continuar en sus domicilios con sus respectivas prisiones preventivas. Aguardan una respuesta favorable porque coinciden en que es innecesario exponerlos a riesgos sanitarios en plena emergencia sanitaria por el coronavirus. Además, señalan que por las restricciones que existen para circular debido a la cuarentena, no es probable que evadan a la Justicia.

El mes pasado, el TOP determinó que el próximo martes comenzaría el juicio oral por presuntas anomalías en la administración de fondos públicos. Caso en el que están siendo investigados los ex funcionarios y por lo cual están detenidos en Curuzú Cuatiá, hace más de dos años.

Pero luego de aquella determinación, a nivel nacional se decretó la emergencia sanitaria por el avance del covid - 19. Y entre las medidas de prevención, figura la necesidad de mantener una distancia social preventiva entre las personas, en especial si alguna de ellas integra los grupos de riesgo.

“En el caso de Moray Mussio dos veces sufrió neumonía y tiene una tos crónica. Creemos que lo mejor es que pueda acceder a la prisión domiciliaria”, expresó a El Litoral Marcelo Fernández, quien es el abogado del ex auditor. Tras lo cual confirmó que presentó el pedido y que el último viernes la Justicia fue hasta el domicilio de Moray para realizar el informe socioambiental e inclusive los médicos fueron hasta la alcaidía para evaluar su estado de salud.

Teniendo en cuenta que se cumplieron los citados pasos, estimó que en breve podrían tener una respuesta. “Ojalá que sea favorable. El siempre vivió en el mismo lugar y nunca intentó evadir a la Justicia”, aseveró.

Requerimientos

Por su parte, el abogado Marcelo Hanson expresó a El Litoral que también el pasado miércoles 1 presentó el pedido para que Lesieux pueda acceder a la prisión domiciliaria extraordinaria.

Y en ese mismo sentido, realizó una presentación quien representa a Corona y Vera, el letrado José Gelmi Berecoechea. Al igual que su par Hanson, comentó que “el requerimiento está en trámite”.

En el caso de que el TOP concediera la prisión preventiva, los letrados detallaron que los ex funcionarios deberán cumplir con una serie de requisitos durante el período que permanecen detenidos en sus hogares. “Van a tener un celular con un GPS y además la policía va a constatar, cuatro veces al día, que estén en el lugar que estableció la Justicia”, detallaron. A lo que añadieron “no pueden recibir visitas y sólo pueden estar con la persona que el juez determine”.

