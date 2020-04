Asesinaron a un joven argentino en Estados Unidos

Un joven marplatense de 31 años fue asesinado en Estados Unidos y sus familiares piden ayuda para repatriar sus restos.

Se llama Leandro Maza y había ido de vacaciones con su pareja y su papá a California. Allí los sorprendió la pandemia del coronavirus y, aunque intentaron volver al país, no pudieron.

El 2 de abril pasado, Leandro salió a la vereda a ver qué sucedía con un conocido: el hombre intentaba frenar al ex novio de su hermana que había violado una restricción de acercamiento y quería llegar a la mujer como sea, según publica el diario La Capital de Mar del Plata. El agresor se zafó de su ex cuñado, quien lo retenía en el piso y al escapar se topó con Leandro: al chocarlo lo apuñaló en el pecho.

Cuando el agresor huyó lo detuvieron a unas cuadras. Fue identificado como Eduardo Rufino, de 19 años.

Leandro moriría dos horas después de haber ingresado al hospital, su cuerpo aguarda en la morgue para ser repatriado. Héctor y su nuera, Dana, siguen en California.

En Mar del Plata, la familia de Leandro está desesperada. Piden ayuda para traer los restos del joven mecánico.

