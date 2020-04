Irrumpe la educación a distancia

Por Alberto Taquini (H)*

Con la cuarentena, la sociedad civil está transformando de forma radical la cotidianidad de sus actividades laborales, sociales, de entretenimiento y el impacto sobre el sistema educativo no escapa a ello.

Hace más de 50 años, en febrero de 1968, el plan de Creación de Universidades Nacionales, que la revista de Clarín nombró como Plan Taquini, tomó la calle.

Entonces la sociedad lo conoció a través del accionar de la comisiones prouniversidad que lograron poner la difusión de la idea en el debate público y hacer la demanda por universidades una causa nacional. La asumieron también los alumnos y profesores de las universidades provinciales pidiendo su nacionalización.

Esta demanda ascendente, pese a la oposición del Ministerio y del sistema universitario, logró una transformación irreversible y hasta hoy sostenida, basada en la conciencia social de la importancia de la universidad por su aporte cultural.

Del mismo modo hoy, el relegado aprendizaje a distancia vigente desde hace tiempo donde no hay resistencia burocrática -en lo laboral, la educación no formal, etc.-, es posible con la tecnología de las comunicaciones disponible para sostener la continuidad del sistema formal. La educación a distancia permite vincular el conocimiento albergado en la nube con el aprendiz. La necesaria transformación del sistema educativo dormía, se necesitaba revertir la mora en su uso dentro del sistema escolar.

Las escuelas, muchas por primera vez, han iniciado acciones de educación a distancia. Es el impulso personal de sus directivos y docentes, las habilidades de los niños nativos digitales y de la tutela familiar en esta materia, lo que dinamiza hoy el cambio. Son los primeros y rudimentarios pasos de una gigantesca transformación que arranca.

La educación a distancia resulta también una oportunidad para ensayar respuestas que el sistema educativo tradicional no supo dar en la puesta en valor al capital humano según estándares internacionales, como lo reflejan pruebas de evaluación como las Pisa y los exámenes de fin de cada ciclo. Esta modalidad puede contribuir a mejorar los indicadores preocupantes de desgranamiento, deserción y graduación.

La irrupción desordenada, pequeña y en gran medida improvisada de la educación a distancia de hoy viene para quedarse, y el sistema la va a incorporar progresivamente.

Es responsabilidad de todos, en especial de las autoridades, facilitar normas para que se promueva la modalidad a distancia, extendiéndola como herramienta necesaria para transformar la educación en búsqueda de más servicio de calidad.

Este esfuerzo transformador del accionar social, hoy como lo hizo con la creación de universidades, impondrá la irrupción de la educación a distancia en el camino del uso de la inteligencia artificial.

Cada docente, cada escuela, cada autoridad, cada ministerio, tiene que contribuir con su accionar y los poderes del gobierno nacional y provincial tienen que modificar las normas hoy vigentes que retardan la implementación de la educación a distancia. El artículo 109 de la Ley de Educación Nacional 26.206 debe ser derogado ya que impide la educación a distancia a los jóvenes menores de 18 años pese a ser nativos digitales.

(Publicado en Clarín)

*El autor es investigador y ex decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).