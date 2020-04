Remises: reabren algunas bases y esperan lenta reactivación

Luego de tomar la determinación de cerrar de manera preventiva por la emergencia sanitaria, las empresas de remises en la ciudad comenzaron a reactivarse paulatinamente. De esta manera, por urgencias económicas y temor de que a la actividad le cueste levantar nuevamente la demanda, las bases empezaron a atender, aunque de manera restringida y con recaudos.

Actualmente, cerca del 10% de las empresas reactivaron la atención telefónica y buscan brindar servicio a los pasajeros que cuenten con el permiso de trasladarse de un lugar a otro por la actividad que realiza. Consultado sobre esta situación, el referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, dijo que “son pocas las que retomaron las actividades, pero el resto está analizando seriamente ir sumándose en los próximos días”. Asimismo, agregó que “se aguantó hasta donde se pudo, a pesar de poder trabajar, primero, se decidió cerrar por seguridad, pero la situación económica no es la ideal obviamente”.

En la ciudad hay registradas 33 bases de remises y en las últimas semanas se mantuvieron sin actividad. Así, los vehículos que brindaban servicio en este tiempo lo hacían de manera particular; siendo decisión de cada trabajador poder hacerlo siempre y cuando cuenten con la habilitación y cumplan con los requisitos obligatorios para trasladar pasajeros. Desde el sector comentaron que aguardan las nuevas disposiciones del Gobierno nacional para definir cómo seguirán trabajando. Según adelantó el presidente Alberto Fernández, habrá a partir del lunes una flexibilización, pero no culminará la cuarentena.

Mientras tanto, y más allá de la modalidad que adopten, dialogan con los conductores mayores de 60 años que forman parte del grupo de riesgo, para que puedan quedarse en su casa y trabajar el menor tiempo posible para achicar riesgos.

