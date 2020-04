La preocupación por el tema económico en el ascenso

El tema económico no se puede abstraer de la realidad. Le preocupa a cualquier trabajador de rubros que no están teniendo actividad, y eso también le sucede a los futbolistas del ascenso.

“Escuché las declaraciones de Carlos Tévez. Está claro que un jugador de primera puede vivir sin cobrar 6 meses, pero pensar que lo puede hacer un jugador del ascenso es una locura porque no tenemos esos sueldos. Todos tenemos familia, Boca Unidos tiene 90 familias que dependen del sueldo del club, y en nuestro caso, dependemos del apoyo provincial”, expresó Ricardone a www.laredcorrientes.com

El futbolista dijo que “el Gobernador ha hecho un compromiso y ojalá pueda cumplir para que todas estas familias puedan tener el pan en la mesa. Hablamos con Alfredo (Schweizer) y estamos al tanto de que va a ser una situación difícil, pero vamos a salir adelante”, confió.

Por otra parte, fue crudo al señalar que “sabemos que muchos sponsors se fueron, que en la provincia muy pocos apoyan al fútbol. En Boca Unidos, como todos, vivimos del exitismo y cuando estaba en el Nacional B todos aparecían, después nos tocó descender y nos quedamos (sólo) con el apoyo provincial, pero bueno, es así, y hay que poner el pecho”, finalizó.