Se mantienen los Precios Máximos, pero siguen las subas en otros productos

Como desde hace dos semanas, la Provincia continúa con los controles a supermercados e hipermercados, en el marco del programa Precios Máximos. El objetivo es verificar que los empresarios cumplan con la medida de que los importes de ciertos productos de la canasta básica se mantengan iguales a los del 6 de marzo pasado. De acuerdo a los últimos relevamientos realizados, este programa se está cumpliendo.

Desde la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor informaron que ayer realizaron un nuevo control en dos nuevos supermercados locales de la ciudad. Si bien no encontraron valores más altos de lo que corresponde en góndolas, advirtieron que hubo algunas faltantes.

“De las dos cadenas que controlamos, en una faltaban unos cuantos productos: una marca de yerba, dulce de leche, manteca, y una marca de leche”, indicó a El Litoral el subsecretario de Comercio Juan José Ahmar; y agregó que “sobre un muestreo que hacemos conforme al listado oficial, de 25 productos faltaban 9 o 10 en una de las cadenas”. “La yerba es lo que más falta, de alguna marca que es de mayor rotación por la demanda”, subrayó.

El funcionario consignó que estos faltantes no significan que los artículos estén siendo retenidos, puesto que “constatamos que tampoco estaban en el depósito. El encargado del comercio nos indicó que es un problema de abastecimiento que depende de los proveedores, por lo cual se labró el acta informando esa situación”, sostuvo.

Vale destacar que, en caso de detectar valores por encima de los establecidos o faltantes de artículos, se labran las actas y se da inicio a los procedimientos administrativos establecidos.

En este sentido, Ahmar señaló que, como se viene registrando desde la semana pasada, “todas las cadenas cuentan con los precios retrotraídos al 6 de marzo”, en relación a Precios Máximos. “Para los supermercados, autoservicios y negocios de cercanía, la resolución nacional les exige tener a disposición una declaración jurada con el listado de los Precios Máximos, junto con los valores que tenían en sus distintas bocas de expendio al 6 de marzo. Si no son iguales se labra un acta y se aplica una sanción”, describió.

Para denuncias, la Provincia habilitó el sitio web itc.corrientes.gob.ar, y los teléfonos 379-4476-025 y 379-4476-026, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15.30 a 19.30. Los sábados, sólo por la mañana. Asimismo, se encuentra disponible la página preciosmaximos.gob.ar.

Aumentos

Más allá del cumplimiento en lo que respecta a Precios Máximos, en las góndolas de algunas cadenas locales pueden verse productos que están más caros de lo que solían costar antes de marzo. Se trata de un escenario que ya fue graficado por este medio a mediados de dicho mes, en el que los artículos más remarcados fueron los alimentos y las mercancías básicas para el hogar. De acuerdo al relevamiento propio, de un total de diez artículos de la canasta básica, siete aumentaron sus importes.

En relación a esto, el subsecretario Ahmar aclaró que su área por el momento tiene competencia para el control de los Precios Máximos, y que en los otros casos “es libre demanda”. “El precio cada comercio lo pone según el proveedor que le vendió y el porcentaje que le aplica para obtener su ganancia”, manifestó.

