Julio Velasco: “Es increíble lo que está pasando, parece una película”

El ex entrenador del seleccionado argentino de vóleibol masculino, Julio Velasco, y actual técnico de las juveniles de Italia refirió que "es una cosa increíble lo que está pasando con el coronavirus, parece una película", además de asegurar que será vencida "si hacemos las cosas bien".

"A los chicos tenemos que decirles que todo va estar bien, y a los grandes también si las hacemos hacemos bien", dijo esta tarde Velasco a radio Club Octubre (94.7).

Sobre la pandemia el entrenador bicampeón del mundo con Italia y medalla de oro con la Argentina en los Panamericanos Toronto 2015 sostuvo: "No vamos a poder hacer lo que veníamos haciendo", y agregó que "tal vez el deporte pueda volver cuando esté la vacuna".

"Hay que saber lo que nos espera", advirtió Velasco, quien consideró que "al principio será sin público, seguramente".

Para el ex seleccionador del combinado argentino "es mejor prever lo peor y después darse cuenta de que no fue tan grave".

En medio del parate "se pueden analizar videos, se puede hacer preparación física, lo único que no se puede hacer es entrenar contra rivales", señaló Velasco, que añadió que "lo que se puede hacer hay que realizarlo, porque no puede ganar la depresión".

"Creo que, a nivel de las distintas profesiones, la excelencia es hacer lo máximo posible. Ahora tenemos el tiempo para trasladar más conceptos técnico-tácticas. Podemos hacer que los jugadores sean más conscientes del trabajo que hacen", remarcó en el programa 'Arqueros, Ilusionistas y Goleadores' de la apuntada emisora.

Por último Velasco resaltó las condiciones de trabajo realizado en el seleccionado argentino y subrayó que "fueron las mejores que le pudieron dar".

"Estuvimos en todas las competencias internacionales que podíamos estar", destacó, y aseveró que "el deporte argentino es una de las excelencias que el país debería mirar", completó.