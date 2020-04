Medidas de la Cámara Argentina de Comercio

Mario Grinman, secretario general de la Cámara Argentina de Comercio, destacó fue que desde su entidad ellos sólo quieren hacer el “mejor aporte” dentro de esta situación de crisis en la que se halla la Argentina.

En ese marco sostuvo que saben que para el Gobierno nacional la prioridad es la salud y destacó que la gestión actual lleva adelante un “muy buen” trabajo en ese sentido. Indicó que si bien está de acuerdo en que hay que salvar tantas vidas como sea posible, para hacerlo no hay que “destruir” la economía.

Es por eso, que le presentaron al Gobierno una propuesta que contempla la apertura “gradual” y “selectiva” de algunas actividades comerciales.

Además subrayó que la iniciativa establece que los empleados mayores a 65 años deberán permanecer en sus casas con la excepción de aquellos que vivan a no más de 50 cuadras de su lugar de empleo. A este último grupo se le permitirá ir a trabajar. En cuanto a las obligaciones que tienen las compañías, aseguró que a los dueños les está resultando “imposible” cumplir con todas. Como un ejemplo mencionó que muchas empresas abonaron los sueldos de marzo, pero con una reducción en el salario, la cual fue acordada con el trabajador.

Continuando con la cuestión de los pagos, afirmó que en el mes de abril no van a poder abonarse los salarios. En cuanto a la ayuda económica brindada por el Gobierno, si bien reconoció que éste tiene la “mejor intención” la misma no resulta suficiente. En relación expresó que para acceder a los beneficios hay que realizar trámites que son “engorrosos”. Además precisó que como máximo los beneficios otorgados llegan a cubrir el 30% del pago de los sueldos.

Se pronunció sobre el accionar de los bancos y consideró que los mismos no se encuentran a “la altura de las circunstancias”.