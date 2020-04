El Municipio y representantes de distintos credos pidieron respetar la cuarentena

En una conferencia convocada por la Comuna de Bella Vista y de la que participaron la titular del hospital local y representantes religiosos, el intendente Walter Chávez manifestó que “notamos que en la primera parte de la cuarentena por la emergencia sanitaria la mayoría permaneció en sus casas”. Pero “en esta última semana la gente salió a las calles y ello nos pone en alerta”, planteó.

En este sentido, agregó que “suponemos que -a partir del lunes 13- se flexibilizará un poco la medida, sabemos que la escuela no abrirá y por eso convoqué a quienes me acompañan para marcar con claridad cuál debe ser nuestra actitud”.

Estuvieron presentes la directora del hospital, Araceli Miño; el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Gregorio Valenzuela y los pastores de la iglesia adventista, René Sand, y de la comunidad evangélica, Yohnatan Ruíz Díaz.

A su turno, cada uno de los representantes religiosos expresaron sus opiniones y consideraciones acerca de la pandemia y coincidieron en la importancia de “cuidar al prójimo” respetando las medidas dispuestas por las autoridades políticas.

Por su parte, Miño manifestó preocupación por los “que no respetan la cuarentena”; no obstante, resaltó que “es muy bueno lo que está pasando en el sistema de salud porque la comunidad entendió que estamos dando prioridad a los casos de urgencia”. No debemos llegar a la situación de tener que elegir quién va a vivir y quién va a morir. Quedémonos en casa”, concluyó.

