Los pasos que se tienen que dar para que vuelva el torneo Regional

La pandemia del coronavirus paralizó a mediados de marzo la actividad en todas las categorías del fútbol argentino. Tanto la AFA como el Consejo Federal dieron por finalizados los distintos campeonatos, pero con el firme objetivo de definir los ascensos en los distintos campos de juego, una vez que se tenga el permiso correspondiente de las autoridades sanitarias de gobierno.

En cuanto al torneo Regional Federal Amateur 2020, el sitio especializado Ascenso del Interior, publicó recientemente una serie de pasos que el Consejo Federal tendría en cuenta para definir la vuelta a la actividad del certamen.

El primero, y uno de los más importantes, es que el Ministerio de Salud de la Nación apruebe el protocolo elaborado por la AFA.

Una vez que esto suceda, la entidad madre enviará el protocolo aprobado al Consejo Federal, que a la vez deberá adecuar el mismo al presente de los clubes y ligas del interior que lo integran.

Cuando el Consejo Federal haya adaptado el protocolo, éste será enviado a las ligas y clubes para que evalúen su aplicación o adaptación local en conjunto con las autoridades municipales y provinciales. Si para ese momento, la situación del coronavirus en el país se encuentra en mejoría y AFA con el Gobierno lo autorizan, se podría retornar a los entrenamientos.

Con el desarrollo de las prácticas, el Consejo Federal debería analizar la realización de la competencia. Para que esto ocurra, el contexto nacional relacionado con la covid-19 debe ser favorable.

En caso de que todo sea positivo, la entidad consultará a los 98 clubes que se encuentran en condiciones de participar de la competencia si disputarán o no el torneo, recordando que no es obligatorio la participación, y por ende, no habrá sanciones para los clubes que decidan no participar.

El último paso en caso que el escenario sanitario así lo permita, será, una vez confirmados la cantidad y quienes son los clubes participantes, elaborar el formato de competencia y fijar una fecha de inicio.

De acuerdo al sitio especializado, el "escenario ideal" que se maneja para la categoría es un posible retorno de los entrenamientos en las últimas semanas de agosto, pero esto dependerá del cumplimiento efectivo de los primeros puntos detallados anteriormente.

Las recomendaciones para la vuelta a la competencia son entre 45 y 60 días de duración en la readaptación antes de la actividad oficial (período que se puede acotar), por lo que el Regional podría volver jugarse a mediados de Octubre, siempre como fecha probable.

De los equipos que adquirieron el derecho de participar por los ascensos, cinco son del territorio provincial. Ferroviario de Corrientes Capital, Deportivo Victoria de Curuzú Cuatiá, Sportivo Santa Lucía, Puente Seco, de Paso de los Libres, y Apinta, de Mercedes.

Los otros equipos clasificados por la Región Litoral Norte, y con los que se cruzarían inicialmente en una eliminatoria son: Libertad (Charata); Deportivo Fontana (Fontana); Sportivo Pampa (Pampa del Infierno); Resistencia Central (Resistencia); Falucho (General San Martín); Villa Alvear (Resistencia); Atlético Posadas (Posadas), Guaraní Antonio Franco (Posadas); 8 de Diciembre (Formosa), Sol de América (Formosa), y Primero de Mayo (Formosa).