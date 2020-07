Otorgarán subsidio a las víctimas de violencia de género

Tal como anunció El Litoral a fines de junio, la Municipalidad de San Roque implementó un programa de contención para víctimas de violencia de género. En las últimas horas la Comuna ratificó el mismo y anunció que como parte de la medida, otorgará un subsidio que será de 5 mil pesos por mes, durante un bimestre, pero con la posibilidad de ser prorrogado por dos meses más. El programa Contame (Contención Transitoria Asistencial para Mujeres en Emergencia) funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social y entre sus objetivos principales está el de que las mujeres que sufran violencia de género, además de la contención por parte de profesionales y el cuidado de la Justicia, puedan tener independencia económica.

Desde la Comuna indicaron que los requisitos para poder acceder al subsidio serán que las mujeres posean domicilio y residencia en la localidad por un plazo no menor a los tres años. Haber realizado formalmente la denuncia ante la Policía, Fiscalía o Juzgado competente, no percibir ningún beneficio social del Estado nacional, provincial o municipal y no ser trabajadora registrada o monotributista. Por otra parte, el Municipio deberá mantener bajo reserva la identidad de las personas que sean beneficiadas por este programa.

