Carmen Barbieri y Laurita Fernández recordaron sus tiempos como suegra y nuera

Durante un poco más de un año y medio, Carmen Barbieri y Laurita Fernández fueron suegra y nuera. Y todo parecía estar muy bien entre ambas. Sin embargo, a mediados de 2018, el noviazgo entre la actual conductora del Cantando 2020 y el hijo de la artista, Fede Bal, llegó a su fin. Y, en ese momento, muchos aseguraron que la relación entre La Leona y la bailarina había quedado en malos términos, sobre todo teniendo en cuenta que la bailarina no tardó mucho en blanquear su romance con Nicolás Cabré.

Pero el tiempo pasó. Y, en marzo de este año, Fede tuvo que transitar el momento más difícil de su vida al enterarse que tenía cáncer de intestino. Hubo muchos que solidarizaron con él durante los tres meses que duró su tratamiento. Incluida Laurita, quien se preocupó por brindarle su apoyo desde el primer momento. Sin embargo, había mucha expectativa con respecto a cómo iba a ser el encuentro entre Carmen y ella en la primera emisión del certamen de canto de El Trece. Y, obviamente, ninguna de las dos pudo evitar las preguntas de Ángel de Brito al respecto.

“Tan bonita”, fue el calificativo que utilizó Barbieri para referirse a Laurita. “Te quiero abrazar”, le respondió ella mientras mantenía la distancia por el protocolo del COVID-19. “La gente cree que no nos llevamos bien”, dijo entonces, Carmen, conocedora del juego mediático. Y la bailarina le respondió: “Siempre nos llevamos bien nosotras. Yo siempre digo que es la suegra que más me hizo comer, porque cocina increíble”.

En ese momento, ambas relataron cómo había sido su encuentro detrás de cámara. “Me daban ganas de darte un abrazo, cuando me saludaste hace un rato. No te reconocí porque estábamos todos con barbijo. Atrás somos todos astronautas”, explicó Barbieri. “Yo entré y Carmen me hizo cual Gasalla: ‘Atrás'”, agregó, divertida, Laurita.

Entonces Carmen le explicó que no se había dado cuenta de que era ella y le dijo: “Perdoname: te daría un abrazo. Te quiero mucho Laura, vos sabes”. “Yo también, te admiro y te respeto como mujer y como artista”, contestó sin dudarlo la bailarina.

A todo esto, De Brito observaba atentamente. Hasta que decidió ponerse en el rol de periodista filoso y, mirando a Barbieri a los ojos, le preguntó: “¿Fue Laura una de las mejores novias de Fede?” En ese momento, la incomodidad de Carmen fue evidente, ya que actualmente su hijo está en pareja con Sofía Aldrey, quien lo acompañó incondicionalmente durante su tratamiento de rayos y quimioterapia. Pero igual contestó con altura.

“Sí. Acaba de llegar Sofía a la vida de Fede, que es una mujer increíble”, le dijo. Y Fernández, sonriente, le intentó responder: “Ojalá que sea la que...” Pero Carmen la interrumpió: “Porque no digo que es mejor que vos, que llegó y ahora están a la par. Porque vos fuiste una gran mujer para mi hijo. Una mujer que él quiso mucho, vos lo quisiste mucho. Lo cuidaste . Y ahora llegó ella que es una mujer que cuida mucho a este hombre ”.

Ante esto, la bailarina buscó cambiar de tema preguntándole a Carmen si tenía ganas de ser abuela. Y ella, exultante, respondió que “ya”. “Quiero tener un nieto”, gritó la artista. Y se puso a recordar con Moria Casán el momento en el que la One la miró y le dijo que estaba embarazada de Fede, antes de ella misma supiera que estaba esperando un hijo.

Cabe señalar que, minutos antes, Carmen se había encargado de agradecerle públicamente a Laurita el hecho de que se hubiera preocupado por la salud de su hijo. La artista se lamentó de que Fede no estuviera en el piso alentándola, pero él decidió dejarle el protagonismo absoluto a su madre y hacerse presente a través de un video, en el que le confirmó que no sólo había desaparecido su tumor, sino que los pólipos de los que aparentemente ella no estaba enterada, era benignos.

“Fede está muy bien. Yo pensé que me iba a dar la sorpresa de estar acá, pero no está. El está curándose”, reconoció Carmen. Y, después de escuchar las palabras de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas explicó: “Yo les quiero contar que este mensaje lo mandó hace un rato. Se hizo un estudio para ver si estaba el tumor y desapareció. Esto fue hoy, pero no me contó que había dos pólipos más y que dieron benignos. Así que ésta es una noticia buena para el día de hoy”.

Barbieri contó que el día que Fede le comunicó que se había curado del cáncer, se conmemoraba Santa Carmen. “Yo miré a Sofía, no me di cuenta de que me estaban grabando. Imaginé que no me estaba diciendo la verdad. Ella me dijo que lo escuchara. Yo era mamá Cora. ¿Ustedes me vieron? El me abrazó y casi me desmayo. Esperábamos no que desaparezca, sino que se achique para que pudieran operarlo”, confesó la artista sobre el video que difundió su hijo.

Infobae