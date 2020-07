Por la misma causa, concejales volverán a tratar un pedido de suspensión del Vice

El tema central de la sesión ordinaria que se desarrollará hoy en el recinto de San Roque será un proyecto a través del cual, 4 de los 7 ediles, piden la suspensión del viceintendente y presidente nato del recinto, José Altamirano. Alegan que el funcionario irá a juicio por estar acusado de presunto fraude contra la administración pública. Por el mismo caso, que en ese momento era motivo de investigación, también en abril del año pasado fue sometido a votación la separación del cargo, pero esta fue rechazada por la mayoría.

Al cierre de esta edición, en el salón de sesiones estaban reunidos los concejales Laura Salinas (vicepresidente primera), Mohamed Hadad, Graciela Tomasella y Lorena Caballero.

“Todos los jueves a las 19 hay reunión de comisión pero lamentablemente vinimos y no tenemos acceso al libro de actas ni otras documentaciones debido a que no vino la secretaria del Concejo y no logramos ubicar al Viceintendente”, aseveró Salinas a El Litoral. A lo que acotó: “Tampoco concurrieron los otros tres integrantes del recinto”.

No obstante, afirmó que dieron ingreso al escrito judicial a través del cual la Comuna fue notificada de que fue elevada a juicio la causa contra Altamirano por presunto cobro indebido de haberes durante un año. Pero además, los cuatro ediles citados presentaron un proyecto de resolución a través del cual pidieron la suspensión del viceintendente y presidente del recinto legislativo municipal.

Requerimiento que fundamentaron con el artículo 400 de la Carta Orgánica que establece que: “En los casos de procesos penales que involucren al Intendente, Viceintendente, Concejales o funcionarios municipales, confirmado el procesamiento en segunda instancia por delitos relacionados con la función pública, se producirán la suspensión inmediata en ejercicio del cargo”. Y a esa normativa, sumaron lo establecido en el artículo 224 de la Constitución Provincial que también determina que “en los casos de procesos penales que involucren a los funcionarios, confirmado el procesamiento en segunda instancia por delitos relacionados con la función pública, se produce la suspensión inmediata”.

Segunda votación

“Mañana (hoy) tendremos sesión ordinaria a las 20 y estimo que vendrán los otros tres concejales. Considerando que entre ellos hay profesionales del derecho e inclusive uno de ellos participó de la redacción de la Carta Orgánica”, señaló Salinas. Tras lo cual acotó que “y en el orden del día estará por supuesto el pedido de suspensión”.

Recordó que esta no es la primera vez que se trata el tema. En este sentido, se refirió a lo sucedido en abril del 2019.

En aquella oportunidad, la entonces Adriana Carmagnola fue quien planteó la suspensión e inicio de juicio político contra Altamirano. Y alegó lo mismo que denunció tiempo antes: que presuntamente entre diciembre del 2017 y ese mismo mes pero del 2018, el vice cobró doble sueldo, porque también estaba trabajando para el Senado de la Nación.

Altamirano, en aquella oportunidad, refutó las acusaciones en su contra. Por ese motivo, este diario intentó establecer con él una comunicación telefónica. Pero esta finalmente no se concretó.

