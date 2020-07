Impulsan una mesa de gestión social en Goya para atender la pospandemia

Con el objetivo de constituir una Mesa de Gestión Social que atienda los efectos de la pandemia de covid-19, el Municipio de Goya convocó a una reunión inicial a instituciones locales como la Iglesia católica y sectores sociales. En la ocasión, intercambiaron ideas y opiniones sobre la generación de herramientas que sirvan para atender en el nuevo escenario social.

El primer encuentro, de presentación, contó con la participación del obispo de Goya, monseñor Adolfo Canecín, y se desarrolló en la Casa del Bicentenario, el jueves por la tarde.

“Apuntamos a una mesa de diálogo, sin distinción de ideología, que busca prepararnos para el nuevo mundo que se viene”, explicó el intendente de Goya, Ignacio Osella. En este sentido, el viceintendente Daniel Avalos acotó que “se busca generar un espacio de debate, de diálogo, de consensos con todas las instituciones de la sociedad”.

En tanto, el obispo Canecín alentó a participar de este espacio expresando la frase motivadora de Francisco: “Lo que afecta a todos, por todos debe ser tratado”.

En la apertura del encuentro, el viceintendente Avalos explicó que “la inquietud surgida es qué pasa después de la pandemia, no solo con la 'nueva normalidad' y la normalidad anterior, si es que recordamos como era. Ahora, con las flexibilizaciones, nos estamos acostumbrando a esa otra normalidad, son situaciones que son productos de la pandemia, de la cuarentena, de los cambios de la cultura que se originan en otros sectores de la comunidad, de la provincia, del país y esto es a nivel mundial”.

En este sentido consignó que “la idea es analizar y gestar un espacio de debate, de consenso, disenso, de propuestas sobre la nueva problemática surgida de este contexto, sea un espacio flexible, por las cuestiones del distanciamiento no podemos hacer una convocatoria mayor de participantes”.

Por su parte, el obispo Adolfo Canecín recordó que “en este tiempo acuñé una frase que nos impulsa y motiva: 'Ante desafíos inéditos, respuestas inéditas'. El ser humano siempre ha sabido tener desafíos inéditos, no debemos asustarnos, pues supo sacar de sus reservas esas respuestas para esos desafíos. Sobre todo, cuando somos capaces de juntarnos, de encontrarnos, buscar juntos, es posible”.

También planteó que “como dice Francisco: de esta pandemia no se sale igual, se saldrá mejor o peor. Dependerá de nosotros cómo salimos o cómo queremos salir, por eso es necesario buscar el bien común, la creación de estructuras desde la identidad y la autonomía de cada sector, haciendo su aporte para dar respuestas a estos desafíos que se nos presentan”.

Para dejar formalmente presentada esta Mesa de Gestión Social, con la convocatoria a todos los sectores a través de representantes o referentes, el intendente Osella indicó: “Pretendemos un tiempo nuevo que genere un espacio en Goya de estas características, donde podamos dialogar, para marcar un camino. Tenemos por un lado la urgencia, la emergencia, el momento del día a día; por el otro, las cuestiones que debemos pensar entre todos. Estas no pueden ser resueltas por una sola persona o institución, lo mismo ocurrirá en el mundo que viene. Las formas, los hábitos cambiarán y debemos prepararnos, no sé cómo será, me imagino algunas, pero está muy bueno que nos juntemos y empecemos a conversar, a dialogar”.

Resaltó además que “este es un mundo nuevo al que tenemos que adaptarnos, por eso hacemos esto con la mejor buena voluntad, para encontrar las respuestas a los goyanos, a los empresarios, los vecinos, los pobladores de la zona rural. Debemos ser flexibles e imaginativos para encontrar las soluciones”, concluyó.

Tras la presentación de este espacio de diálogo entre las instituciones, se acordó mantener reuniones de manera quincenal con una institución como organizadora y convocante con un temario a ser tratado, con la búsqueda y la representación institucional de la mejor manera posible.