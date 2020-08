Cahn pide evitar conductas de riesgo

Pedro Cahn, integrante del comité de asesores del Ministerio de Salud de la Nación por su vasta trayectoria en infectología y salud pública, pidió ayer evitar conductas de “mayor riesgo”.

En una entrevista con el diario La Nación, el especialista dijo que “es muy importante que ahora se ejerza una responsabilidad activa por parte de la ciudadanía para evitar lo que consideramos en este momento las conductas de mayor riesgo: no se trata de que los chicos no salgan a la calle, que la gente no salga a correr si respeta las normas de mantener la distancia y no juntarse todos en la misma cuadra”.

Asimismo, subrayó que “el mayor riesgo son las reuniones sociales, clandestinas, que pueden ser familiares, bien intencionadas, con afecto y todo lo demás, pero que es el momento en que estamos a menos de dos metros de distancia, nos sacamos el barbijo, cantamos, gritamos, bailamos. Todo eso genera la tormenta perfecta para los eventos de supercontagio: cercanía, intensidad y tiempo”.

