Pérdida millonaria en la F1

La Fórmula 1 registró una pérdida millonaria en sus ingresos de este año, durante el período que no hubo actividad como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Las ganancias de la máxima categoría del automovilismo para el período de abril a junio del 2019 registraron 620 millones de dólares, pero cayeron a 24 millones en 2020, según apuntó el portal Motorsport.

El calendario de la F1 sufrió modificaciones por covid-19 y el único ingreso registrado oficialmente durante ese mismo período fue un patrocinio que no estaba vinculado a las fechas de grandes premios.

La empresa Liberty, promotora de la F1, confirmó que los 10 equipos de la parrilla no recibieron dinero entre abril y junio del 2020. “Dado que no se llevaron a cabo eventos durante el segundo trimestre del 2020, los ingresos fueron limitados, y las principales entradas de capital de F1 acreditadas en el período consistieron sólo en los elementos de los contratos de patrocinio asociados con derechos no relacionados con grandes premios”, remarcaron desde Liberty.