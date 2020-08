Buscarán alternar personal médico entre público y privado

El Ministerio de Salud Pública comenzó ayer con una serie de reuniones con directores de hospitales privados, con la intención de articular estrategias que permitan proteger al personal que se desempeña tanto en el sistema público como en el privado. En principio se buscaría dividir a las y los trabajadores en turnos por semana para ir alternando, aunque todavía hay negociaciones al respecto.

“Comenzamos reuniones con todos los directores de los centros de salud del sector privado, verificamos qué personal sanitario compartimos entre ambos sectores para buscar acuerdos, en cada caso en particular, sin perjudicar ni a la parte pública ni a la privada, es decir, trabajar mancomunadamente”, dijo la directora general de Capital Humano, Teresita Domínguez. “El objetivo es no compartir los profesionales, tomando distintas medidas de precaución para que cada agente esté libre de covid-19 y no afecte a ningún sector”, subrayó la funcionaria.

El director general de Gestión Hospitalaria e Instituciones de Salud, Alberto Arreguin, explicó a El Litoral que aún no hay un plan confirmado, puesto que recién iniciaron las negociaciones. De igual forma, señaló que se está viendo la posibilidad de que el personal se desempeñe de manera alternada, es decir, que trabaje primero en el ámbito privado y luego en el público después de un tiempo, y así sucesivamente.

“Habrá que articular los días para que no se infecten todos y se trabaje de forma segura. Una de las posibilidades es que el personal trabaje una semana o diez días en el ámbito público, y que luego pase al privado tras la realización de un hisopado”, explicó Arreguin.

Según dijo ayer Domínguez, “con el Centro Médico ya llegamos a un acuerdo en cuanto a la parte de técnicos de laboratorio y enfermería, lo que permitirá que no haya perjuicios para ninguno, ni para el profesional, ni para la clínica privada, ni para la parte pública”.

