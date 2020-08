Sabrina Castelli dialogó con Pamela David sobre los gastos en cuarentena

Con apenas 33 años, la contadora y licenciada en Administración de Empresas Sabrina Castelli cuenta con una década de experiencia en multinacionales, y llegó a liderar un equipo de 60 personas como gerente de ventas regional. Hasta que decidió crear una plataforma, llamada Mujer financiera, para brindar consejos sobre cómo invertir los ahorros.

En diálogo con Pamela David para una nueva entrega del ciclo PamLive, Castelli empieza a desandar ese camino que surge de una pregunta: ¿qué hacer con nuestro dinero en días de crisis económica, pandemia e inflación?

—¿Cómo te animaste a emprender?

—Mi padre falleció cuando yo era muy chica. Eramos una familia tradicional; él se encargaba de todo. Mi mamá fue la primera generación de mujeres en encargarse de la familia y salir a trabajar y aprender a administrarse.

—Hoy la mujer está más empoderada y maneja la administración de la casa.

—Mi primera inspiración fue mi mamá. Ella aprendió a administrar su dinero. Y eso me marcó mucho: qué importante es saber de finanzas, porque nunca sabás cuándo las vas a necesitar.

—¿Cómo hacemos para ahorrar ese dinero pequeño, pudiéndolo invertir sin arriesgarlo todo?

—Hay que tener el hábito del ahorro. Pero, ¿cómo ahorro si nunca tuve? Todos podemos ahorrar. Hay que pensar en tu yo futuro, en situaciones donde vas a necesitar de ese dinero.

—Empecemos con tips: ¿qué me puede ayudar a ahorrar?

—Si soy un desastre con mi tiempo personal, seguro lo sea con el dinero: hay que ser organizada en el supermercado, ir con la listita, ver cuánto gasté en un mes y comparar si aumentaron los precios o no. Todo esto es para que no se descontrole la administración de la casa. Buscar nuevos precios o reducir algunas cosas. En cuarentena aparecieron gastos que se incrementaron y otros que desaparecieron. Tengo que controlar y anotarlo. Hay que anotar todos los gastos, incluso esa gaseosa que te compraste. SI no sé cómo lo gasto, no sé cómo ahorrar, o en qué se va.

—¿Cuanto es lo mínimo para poder invertir?

—Hay inversiones desde 100 pesos. Hay un mito de que las inversiones son solo para los que tienen capital. Con poco, se puede invertir para que el dinero crezca.

—Creo que te referís al fondo común de inversión. ¿De qué manera se hace?

—Lo mas fácil es acceder desde el home banking. Los fondos comunes recolectan dinero de varios ahorristas. Allí, gente que estudió, profesionales, toman decisiones para hacer trabajar tu dinero. Para hacerlo, podés seguir simplemente los pasos del banco y crear una cuenta comitente.

—¿Qué es una cuenta comitente?

—Es una cuenta que tenés que hacer y no tiene costo. Es un paso administrativo que hay que dar, para que queden asentadas las transacciones.

—¿Conviene comprar dólares por mes? Esos 200 dólares que podemos.

—Sí, pero si tenés más margen de ahorro, podés invertir. Comprar dólares no es una inversión.

—¿Qué puede pasar?

—Bueno, Estados Unidos tiene inflación, aunque sea poco; el dólar se desvaloriza con una franja mucho menor a la nuestra, ellos tienen una inflación del 2%, aproximadamente. Es importante saber que, si ahorro en pesos, me tienen que dar mas que nuestra inflación, lo mismo con el dólar.

—Comprar los 200 dólares sirve, es lo menos riesgoso.

—Si tenés mas capacidad de compra te conviene hacer la cuenta comitente con el operador de tu banco desde tu homebanking, trabajar con brokers online, o comprar dólar en la bolsa, que se llama dólar MEP.

—Creo que la gente tiene miedo a invertir online. ¿Cómo podemos saber que es un lugar serio y que no nos van a estafar?

—Hay que ver la trayectoria de los brokers. Hay organismos que controlan y regulan estos movimientos para que se cumplan con los inversores. Hay que buscar en el sitio web de los brokers y ver que tengan el logo de la Comisión Nacional de Valores, C.N.V, o que figuren en la página web de la Comisión.

—¿Qué opinas de comprar oro?

—En Argentina no se puede comprar mucho, venderlo es difícil, no es algo práctico, así que la manera de invertir en oro es comprando fondos de afuera o acciones de empresas, a través de brokers.

—Si hablamos con mujeres que aún no se animaron y que piensan que les tocó el momento de ordenar las finanzas, ¿por donde empiezan?

—Primero, hay que manejar las expectativas. Lleva tiempo ser sincera y paciente. Es como bajar 10 kilos de golpe: no va a suceder. Segundo, hay que registrar todos los gastos y armar un presupuesto personal. Allí se vuelcan los ingresos fijos, el sueldo mensual, o ingresos variables, si sos freelance. Con esos ingresos elegís cómo lo vas a gastar: en gastos fijos, como el alquiler, y gastos variables, que son los que tenemos todos los meses, con margen de maniobra. Los gastos fijos son la luz, el gas, el colegio; el variable sería el supermercado. Esto es para saber qué tengo que cubrir sí o sí frente a una crisis.

—Cada vez son más las mujeres que tienen que manejar las finanzas. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes de mujeres que necesitan independizarse y aprender a manejar las finanzas?

—Son temas incómodos. A veces prefieren no ver que no les alcanza la plata, y ahí está el error. Lo primero es saber en qué situación estoy. El teléfono es un recurso para buscar otros ingresos. Si no sé cuánto dinero necesito para vivir, ¿cómo se cuánto necesito generar? Primero, entiendan sus números. Tómense uno o dos meses y conozcan en qué gastan. Fíjense si les alcanza o no: qué reemplazo o cómo genero ingreso extra si no puedo reducir. Hay opciones para generar ingresos extra, con un teléfono y la tecnología.

—¿Es mito o realidad que la mujer gasta más?

—Bueno, hay un poco y un poco. Tratamos de entender por qué pasa esto: hay un tema de educación. Se gasta porque no saben que existen formas de llevar finanzas ordenadas, así que si no buscás esa información, gastás más de lo que ingresa. La clave para salir de esta situación es la educación. El ahorro es libertad, te puede ayudar a decidir para renunciar a un trabajo o quedarte en casa para la maternidad. Hay que conocer lo bueno del ahorro, lo que nos permite hacer.

VER MÁS: La influencer económica que ayuda a las mujeres con sus finanzas

—El ahorro te empodera, te da seguridad y libertad. Hablemos de las bitcoins, criptomonedas. ¿Cualquiera puede acceder?

—Es un producto súper accesible. Es dinero digital, es algo nuevo; existe desde el 2009. Todos pueden acceder y no está regulado por nada ni nadie. La gracia es que no hay un país ni un banco. Se las llama finanzas descentralizadas.

—¿Es peligroso?

—Ni. Es nuevo. Cuando tenés tus ahorros en un banco aparece el Banco Central, que resguarda tus ahorros para que estén protegidos. En estos casos, al estar todo cifrado, es diferente: todo es in-hackeable. Cuando compren criptomonedas hay que informarse, no poner todos los ahorros ahí.

—¿Quién te asesora sobre esto? ¿Vos lo hacés?

—Sí, hacemos contenido en nuestro Instagram. Una fuente son las redes sociales: hay muchas influencers con diferentes profesionales. En mi pagina web invitamos a profesionales para entender este tipo de cosas. Hay que aprender con los canales de información, googlear; hay mucha fuente de información.

—Quizás estas nuevas generaciones hacen eso, pero a los mas grandes no se les puede pedir que compren bitcoins. Con ese dinero o billetera virtual, ¿se pueden pagar servicios o comprar cosas en Internet?

—Hay varias criptomonedas. Las bitcoins son muy volátiles, hay otras que están atadas al dólar, y esas están muy de moda porque se usan de resguardo de valor. Pero no uses todos tus ahorros en criptomonedas: hay que diversificar el ahorro para que tengas diferentes fuentes de inversión. Todo tiene riesgo; no está mal, pero hay que cubrirse.

—Como el dicho: los huevos en diferentes canastas. ¿Qué inversión está por arriba de la inflación?

—Hay que buscar. Está difícil: el mercado financiero está en crisis por el coronavirus. Muchos economistas dicen que es mejor estar líquido, quedarte con el dinero. O invertir en dólares.

—Si tengo $1000, hago un fondo común de inversiones. Pero, ¿cuándo lo retiro si tengo una urgencia?

—Podés entrar y salir cuando quieras, por eso a mí me gusta ese producto. La rentabilidad la ves en el rendimiento histórico. Eso te da una referencia de lo que podés llegar a ganar.

—Esa referencia debe ser clara, y está comprobado.

—Está informado por todos los organismos de contralor. Pero no te aseguran ganancia al 100% como si pasa en el plazo fijo. Pero hay fondos que invierten en rentas fijas. En las rentas fijas sí se sabe la ganancia y tienen mejor riesgo. El fondo tiene mejor taza porque hay gente que trabaja para hacer mover tu dinero. Te recomiendo el fondo en renta fija.

—Hablemos de plazo fijo: ¿conviene?

—Yo soy anti plazo fijo porque, cuando medís el rendimiento histórico en pesos, nunca le ganaron a la inflación. El plazo fijo no da rentabilidad. Yo debo mirar que sea superior a la inflación, así que estoy perdiendo plata. La inversión es para ganar dinero, no para mantenerlo. Seria suficiente si me diera un resultado superior a la inflación. Tenemos una inflación de casi el 45% y hoy otorgan el 30%.

—Hoy uno tiene el sueño de la casa propia, de tener tus metros y que sea tuyo. Es el sueño de muchos argentinos. Parece imposible, pero se puede. ¿Conviene invertir en ladrillo?

—No es la mas rentable porque las inversiones deben generar dinero, y una casa no te genera dinero, salvo que vos la alquiles. Desde el punto de vista financiero no sirve, pero es lo que más tranquilidad te da. Se puede conseguir, sí, pero lleva mucho tiempo. No se hablan de las finanzas a largo plazo. Hay un estudio que dice que nos cuesta 24 sueldos, es un montón. Pero el ahorro más algún Plan Procrear, o entrar en un pozo: comprar una casa lleva cinco o 10 años, lleva tiempo. No hay que frustrarse. Con planificación y esfuerzo puedo lograrlo.

—¿Ahorrar en un seguro de retiro?

—Son para la jubilación. Vos hacés un ahorro mensua, de determinado tiempo, podés retirar ese dinero y podés autoadministrar en tu jubilación. De los 30 a los 50 es cuanto más dinero se genera y los seguros de retiro te ayudan a administrarte. Y funcionan con interés compuesto, no solo ahorro, y genera intereses, y eso hace que pueda generar patrimonio a largo plazo. Hay que imaginarse cómo quiero vivir mi jubilación. Es algo que te vas a gradecer en el futuro.

—¿Cuál es el consejo para invertir en dólares?

—Cualquier productor que te dé una rentabilidad de mas del 2%, que es la inflación de Estados Unidos. Pero hay que medir el riesgo. Hay acciones, bonos, fondos comunes de inversión con personas que tienen empresas afuera.

—Tenés una cuenta en dólares en Argentina y querés ponerlos en un fondo común de inversión. ¿Cuánto cuesta? ¿Es seguro?

—Sí. Solo transferís tus dólares a la cuenta corriente del broker y podes invertir; no es una operación compleja. Es importante que antes de invertir tengan un fondo de emergencia.

—¿Qué es el fondo de emergencia?

—Es dinero que tengo resguardado, de back up. No dependo ni 100% de mi trabajo ni de mi inversión. A las inversiones les puede ir bien o mal, si tenés un trabajo fijo deberías tener tres meses de gastos totales de resguardo, y si sos independiente te convienen seis meses de resguardo. Una vez que tengo ese fondo, tomo decisiones.

—¿El mejor seguro es tenerlo guardado uno mismo, bajo el colchón?

—No es lo mas eficiente en términos financieros. Si no te sentís seguro, informate, aprendé; la educación es lo más importante para animarse a utilizar productos financieros; solo falta aprender. Esto se aprende haciendo. La primera vez sufrís, y después ves que de a poco lográs todo.

—Los invirtió a seguir @mujer_financiera para que lean los mensajes de quienes hicieron el curso. ¿Se puede ahorrar sin transferencias, con el dinero en el colchón?

—Los brokers solo reciben transferencias de una cuenta a otra con el mismo titular.

—Para ahorrar ¿siempre tiene que ser a través del banco?

—Sí, necesitás una cuenta bancaria.

—Y vos, ¿cómo ahorrás hoy?

—Yo tengo mi fondo de emergencia en el banco en dólares y acciones en Estados Unidos con objetivo de más de 5 años. Me gustan las empresas de tecnología, invierto ahí a mediano y largo plazo.

—Hablabas de tus dólares como tu fondo de emergencia. Si tenés la emergencia, ¿cómo los vendés?

—A través del banco. Lo hacés a precio oficial o podés transferir al broker, allí comprar bonos, y luego vendes los bonos en pesos: te darán mas pesos. Y si hago esto no puedo comprar dólar oficial por un tiempo.

—¿Qué cursos se pueden tomar en tu web, de manera online?

—Te recomiendo que hagas el curso “Finanzas en orden”; no necesitás conocimiento previo. Y si ya tenés tus finanzas ordenadas, y querés comenzar con el mundo de las inversiones, tenemos un curso que se llama “Inversiones simples” para poder empezar a invertir en un fondo común de inversión.

Infobae