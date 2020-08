Fernanda Vives reveló por qué Florencia de la V no le habla hace años

Este martes en Intrusos, salió a la luz una antigua polémica sobre Fernanda Vives y Flor de la V. En un móvil, la ex vedette reveló un fuerte y confuso altercado que sufrió con la humorista. El incidente, según aseguró Vives, hace que aún hoy la capocómica no quiera hablarle.

La historia se remonta al 2007 y también recibió el aval de Adrián Pallares en el programa. Vives contó que mientras estaba en Córdoba haciendo temporada, a Flor le comentaron que su marido, Pablo Goycochea, estaba teniendo un affaire con ella, algo que Fernanda desmintió durante la entrevista categóricamente.

“Yo estaba en Carlos Paz, creo que la obra se llamaba Pijamas, y en la obra de al lado estaba Florencia de la Ve. Me acuerdo que alguien le había dicho a Flor que yo salía con Pablo”, rememoró. “Se armó un quilombo terrible. Después me contaron que ella le había pegado una piña que le había quebrado la nariz o le había hecho sangrar la nariz”, recordó Fernanda.

Y reveló, además, que aún hoy Florencia no la perdona por el supuesto amorío: “Yo quise hablar con Florencia y no pude. No hay ficha que le entre de que yo no tuve nada que ver con Pablo. Hoy no me importa, pero me odia por eso. Yo no sé en qué momento le contaron una historia de amor que no hubo”.

“Después vino Florencia a hacer El champán las pone mimosas al Tabarís y ahí Fernanda Vives era un nombre que no podía ir. Había una lista de gente que no podía entrar”, señaló, sobre una “lista negra” de figuras que tenían prohibida la entrada a la comedia de la actriz.

Sebastián Cobelli y Fernanda Vives están en pareja desde hace más de 10 años y forman una familia que completan sus hijos Rocco y Brisa. Ambos se conocieron a través de una amiga en común y desde ese entonces el amor sigue vigente.

En las últimas semanas, Vives pasó por un momento muy difícil, cuando su hija de nueve años, Brisa, estaba haciendo una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram y un pedófilo le escribió un repudiable comentario de índole sexual. Sin dudarlo, la ex vedette, que estaba siguiendo el video desde su propio teléfono, hizo su aparición frente a cámara.

“Voy a bloquear a una persona que hizo un comentario muy, muy malo y habría que denunciarlo. La mamá está mirando todo. Si después me ayudan lo pongo en mi Instagram y lo denunciamos para que los chicos puedan seguir teniendo la libertad de hacer un vivo como lo está haciendo Brisa”, dijo Vives, y dejó a su pequeña seguir con la transmisión.

Luego, publicó el video en su propia cuenta en la red social y, además de decir que “gracias a Dios” tanto ella como su pareja estaban mirando la transmisión de su hija, dejó una propuesta para evitar que sigan ocurriendo estos lamentables hechos: “Tendrían que exigir para tener una cuenta en la red social que lo hagas con DNI, así se terminan los cagones de mierda que se hacen cuentas para estas cosas o para descargar toda la mierda que tienen adentro”.

Infobae