El cobro de hisopados en el puente inició con flujo vial normal y conductores sorprendidos

Comenzó a regir desde ayer la medida provincial del cobro de los hisopados para todas las personas que decidan ingresar a la ciudad de Corrientes a través del puente interprovincial “General Manuel Belgrano”. Autoridades de la Policía explicaron que los controles se desarrollaron sin inconvenientes, con un flujo vehicular normal, aunque se registraron casos de conductores que al enterarse de la medida en las inmediaciones del viaducto, decidieron regresar y no ingresar a la Capital.

Los operativos en la explanada del puente interprovincial Chaco-Corrientes “General Manuel Belgrano” se desarrollaron en conjunto entre la Policía de Corrientes, la Gendarmería Nacional y el Ministerio de Salud de la Provincia, quienes se encargaron de llevar a cabo los hisopados. El costo de los test oscila entre $3.080 y $5.390, deben ser abonados previamente a través de medios electrónicos y presentar los permisos emitidos por el Sistema de Gestión de Cuarentena de Corrientes (SiGeCC).

A partir de ayer, las personas que decidieron ingresar a Corrientes a través del puente Chaco-Corrientes debieron contar con el certificado de pago obligatorio del hisopado, pero la medida no generó modificaciones sustanciales en el flujo vehicular habitual.

“Los operativos en el puente Belgrano se desarrollaron con normalidad y el flujo de vehículos fue el habitual porque las personas exceptuadas continuaron con los permisos vigentes emitidos por el Comité de Crisis de la Provincia de Corrientes”, explicó a El Litoral el comisario Hernán García, encargado de la operatividad de los controles de seguridad sanitaria desarrollados en el puente interprovincial “General Manuel Belgrano”.

Asimismo, el cobro de los hisopados tomó por sorpresa a algunos conductores que al no haber abonado el test, dieron marcha atrás y no ingresaron a la ciudad de Corrientes. “Por decisión del Gobierno de Corrientes el hisopado es obligatorio para ingresar a Corrientes a través del puente Belgrano, y algunos conductores al desconocer la nueva medida, el costo de los test y no contar con los permisos, decidieron no entrar a Corrientes. Es una decisión personal, pero la mayoría tuvo los permisos”, detalló García con respecto a la primera jornada de ayer.

(FC)