Advierten y elaboran informes ante supuestas llamadas de Anses

Desde la gerencia de Anses de Paso de los Libres advirtieron a jubilados y pensionados acerca de posibles llamados engañosos y de estafas, ante recientes casos denunciados en dicha institución

Al respecto, desde la dependencia con sede en la ciudad fronteriza informaron que “este fin de semana comenzaron a atacar los estafadores con una modalidad muy preocupante; están bien informados, citando oficinas nuestras con las direcciones; es alarmante”.

En declaraciones a LT 12, desde la gerencia de Anses comentaron que “llaman a los jubilados y pensionados diciéndoles que se está haciendo una reparación histórica y que se comunican de nuestro organismo, de parte del área de legal y técnica, citan oficinas nuestras y el nombre de nuestro gerente”. A lo que añadieron: “Por eso estamos poniéndonos en contacto con los medios, es muy grave la situación”.

“Desde Anses no se piden claves y no atendemos ni hacemos llamados telefónicos. El viernes a las 14 ya no nos contactamos con ningún beneficiario hasta el lunes a las 6”, indicaron.

(JPV)