San Roque: el Concejo sigue inactivo y por la controversia interna no recibió fondos

Tras el receso invernal estaba previsto que se reanudara la actividad en el Concejo de San Roque. Sin embargo, el pedido del oficialismo municipal de suspender al viceintendente y presidente nato del recinto porque iría a juicio por el presunto cobro indebido de haberes, derivó en la caída consecutiva de las tres últimas sesiones. En este contexto, en respuesta al requerimiento de la vicepresidenta segunda del Legislativo local, el Ejecutivo municipal tampoco envió los recursos correspondientes a julio.

Anoche a las 20 estaba prevista una nueva sesión ordinaria, para la cual había dos convocatorias con distintos órdenes del día. “Aunque el viceintendente (José Altamirano) no está viniendo al Concejo, pretendía que sesionemos y tratemos los temas que -por supuesto- no incluía el referido a su situación judicial. Entonces hizo una especie de convocatoria paralela”, comentó la vicepresidenta segunda del cuerpo deliberativo, Laura Salinas. No obstante, en diálogo con El Litoral acotó que “nosotros -al menos los cuatro concejales que estamos asistiendo- fuimos a esa hora pero para tratar el orden del día que emití siguiendo lo establecido legalmente”.

Pero más allá de quién realizó la convocatoria y de los temas que serían analizados, no hubo sesión. Es que, por tercera vez consecutiva, no hubo quorum.

“De todas maneras, nosotros dejamos constancia de que asistimos mediante el acta que labra una escribana pública. Y previo a cada una de las sesiones también realizamos una exposición en la comisaría, así nadie después podrá decir que no estaban al tanto de que había sesión”, manifestó Salinas. Tras lo cual comentó que “evaluaremos con un abogado sobre los pasos a seguir, porque no podemos seguir así. Considerando el receso de invierno, ya hace más de un mes que no sesionamos”.

Presupuesto

Teniendo en cuenta la controversia que existe dentro del cuerpo deliberativo, “en mi carácter de vicepresidenta segunda le solicité al Ejecutivo municipal que por ahora no envíe el 4% que le corresponde al recinto. Es para evitar cualquier tipo de inconvenientes, porque hace más de diez días que el vice no va al Concejo”, planteó Salinas.

Por su parte, quien en el 2017 fue compañero de fórmula del actual jefe comunal, la semana pasada emitió un comunicado refutando las acusaciones en su contra. (CC)