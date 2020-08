¿Es seguro viajar en tiempos de coronavirus?

Desde el pasado mes de junio los españoles cuentan con libertad absoluta para moverse por el territorio nacional y son numerosos los países que admiten viajeros llegados desde España. Sin embargo, a muchos le sigue invadiendo las dudas cuando de hacer la maleta se trata.

¿Es seguro viajar? Depende de cómo, cuándo y dónde

Estas tres premisas deberán ser tomadas en cuenta a la hora de preguntarte si animarte a conocer un nuevo destino. Obviamente, no será lo mismo plantear un viaje en avión que alquilando un coche; reservar habitación en un hotel u optar por alquilar un apartamento. Aún así, decidirte por unas u otras versiones de vacaciones no quiere decir que viajar no sea seguro, ¡para nada! Simplemente, significa que deberás tomar las precauciones adecuadas y seguir, en cualquier caso, las recomendaciones de las autoridades sanitarias: tan simple como eso.

Viajar seguro: el transporte

Es primer lugar: ¿es seguro viajar en avión? Sí, lo es, aunque como todo, tiene sus riesgos. Y es probable que vengan derivados más del contacto con otros viajeros antes del embarque que durante las horas de vuelo. Para contrarrestar la falta de espacio de seguridad que pueda darse, hay que tirar de lógica. Por ello, habrá que practicar las normas que recomiendan las autoridades sanitarias: uso de mascarilla o mantener las manos siempre limpias.

Vacaciones seguras: el alojamiento

Aunque pueda parecer lejano en el tiempo, aquel trato que tanto nos gustaba al llegar a un hotel y que tanto echamos de menos se mantiene a día de hoy, e incluso se ha acentuado. El turismo ha bajado en números en todo el mundo y en este tipo de alojamientos se afanan más que nunca en hacer sentir a sus clientes cuidados, mimados, y en un entorno de total seguridad. Las tareas de desinfección y limpieza diarias de las habitaciones son más intensas si cabe, el acceso a zonas comunes se ha delimitado y rutinas como acudir al tradicional desayuno bufé del hotel han cambiado el funcionamiento: en algunas ocasiones este únicamente se sirve a la carta; en otras, se ha implantado la modalidad de desayuno asistido, siendo el cliente quien decide qué quiere tomar del bufé y los trabajadores los encargados de servirlo. Los dispensadores de gel hidroalcohólico están dispuestos por cada rincón, el uso de mascarillas es obligatorio en zonas comunes y, por supuesto, se impone en todo momento mantener la distancia de seguridad.

Aún así, probablemente, habrá quienes sienten que viajar es más seguro evitando el contacto -aunque este sea lejano- con otros viajeros y apuesten por el alquiler de apartamentos turísticos. Si es tu caso, quedate tranquilo sabiendo que algunas de las plataformas más conocidas dedicadas a este tipo de negocio han impuesto a sus usuarios un protocolo de limpieza y desinfección que deben comprometerse a seguir para que así sus clientes posean la garantía de unas vacaciones seguras.

El seguro de viaje

En esta sección hablamos de una medida más de precaución a la hora de viajar: contratar un seguro de viaje. Debido a los constantes cambios en la apertura de fronteras entre países y acerca de las medidas adoptadas por cada gobierno.

Viajar seguro: el destino

Otro de los temas que debés tener muy en cuenta a la hora de plantearte si es seguro viajar es el destino al que querés ir de vacaciones. Con la apertura de fronteras variando a diario y las condiciones por parte de otros gobiernos modificándose a cada minuto, es muy importante que te mantengas informado de la última hora para poder iniciar un viaje seguro.

