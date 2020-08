Kei Nishikori dio positivo de coronavirus

El tenista japonés Kei Nishikori confirmó ayer que dio positivo en coronavirus y, por lo tanto, no estará disponible para el Masters 1000 de Cincinnati que se jugará del 22 al 28 de agosto en los Estados Unidos.

“Esta mañana me hicieron el testeo y di positivo. Lamentablemente, no acudiré a Cincinnati. Me siento bien, con pocos síntomas, pero obviamente estaré aislado por seguridad”, expresó Nishikori en su aplicación oficial para celulares.

Nishikori, número 31 del ranking ATP, se encuentra en Florida, Estados Unidos, y el próximo viernes aguardará más resultados a la espera de su viaje a la ciudad de Nueva York, sede el US Open.