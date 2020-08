La sorprendente respuesta de Karina Jelinek cuando le preguntaron si volvería al Cantando

A pesar de su breve paso por el programa, Karina Jelinek tuvo tiempo para protagonizar más de un escándalo. El primero tuvo lugar antes del inicio del certamen: en un comienzo le habían asignado al cantante Cristian Fontán para que fuera su partenaire, pero ella exigió cambiarlo por Manuel, quien finalmente terminó presentándose con ella. El motivo de este cambio, según su explicación, fue que Victoria la hacía sentir “más cómoda y segura” sobre la pista, porque tenía un tono de voz más acorde al suyo.

Sin embargo, a la hora de la verdad, las presentaciones de Jelinek no fueron afortunadas según la opinión del jurado y, en especial, de Nacha Guevara. En la primera ronda del certamen, la modelo hizo una versión de La Tonta, de Jimena Barón, que generó que la artista le dijera que no tenía oído “ni para el Arroz con leche”. Y en su última actuación cantó Una na, de Lali Espósito, interpretación que generó su salida del certamen por decisión del público.

Karina fue entrevista por Los ángeles de la mañana y admitió que se va de vacaciones a Ibiza en plena cuarentena y no tiene intenciones de volver a Cantando 2020 por más que se esté estudiando la posibilidad de instalar un repechaje. La modelo habló apenas se concretó la eliminación en manos de Agustín Sierra y aseguró, entrevistada por la cronista Maite Peñoñori estaba “muy bien”. ”Me sorprendió el resultado, pero bueno... agradezco a la gente que me votó”, agregó Jelinek.

Durante la charla le preguntaron si volvería al certamen, pero descartó la posibilidad: “No, porque voy a estar en Ibiza. Mis amigos me están esperando, es una invitación de mi cumpleaños”, aclaró la ex participante. Luego, habló de cómo estaba la relación con sus familiares, tras la pelea que mantuvo con su hermano y fue pública en las últimas semanas. “Lo importante es que estoy hablando con mi papá y mi mamá y mi hermana Violeta”, comentó Karina.

Recordemos que tras su salida del programa de El Trece, Jelinek se volcó a las redes sociales para dar sus impresiones. “¡No perdí, amore! Fui segunda ganadora”, le respondió a una Laurita que la despidió con un sentido mensaje. Esmeralda Mitre también le hizo sentir su desolación: “Tampoco entendí (la eliminación) porque canté bien. Y me divertí, ese es el gran secreto. Gané varios amigos, que es lo que importa”, recogió el guante Karina, quien recibió las felicitaciones de la actriz Maite Lanata: “Mi vieja es tu fan”, le contó la joven que fue muy reconocida por su papel en la ficción 100 días para enamorarse.

La participante aseguró que prefiere no hablar de su vida privada, pero que no está en pareja: “No quiero que se hable de mi vida privada. Nunca dije ‘estoy con alguien’. Hace dos semanas hice una entrevista y dije ‘estoy soltera’ y se metieron en mi vida y no me gustó. El momento que yo me sienta preparada para decir que estoy con alguien, lo voy a hacer. Mi divorcio (de Leonardo Fariña) fue hace ocho años. Estoy soltera”.

Infobae