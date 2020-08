Un alivio de la Justicia para Michael Owen en Corrientes

La Justicia Federal en Corrientes alivió la situación procesal de un joven llamado Michael Owen, que fue atrapado por la policía con casi 30 kilos de marihuana en un auto en el que viajaba con otros dos hombres.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dispuso el viernes anular la prisión preventiva que pesaba sobre Michael Owen L.M., un muchacho que curiosamente comparte el nombre con eldestacado futbolista inglés.

El 16 de febrero de este año, minutos antes de las 19, a bordo de un automóvil Hyundai gris en el que viajaba junto a Antonio Ramón Giménez y Tomas Ezequiel Rodas, Michael Owen fue descubierto por la policía de San Cosme en pleno traslado de 48 ladrillos de marihuana.

Los delató un llamado anónimo al teléfono de la comisaría, cuyos hombres llegaron al lugar de donde salía el Hyndai, una casa en el denominado Barrio Nuevo de San Cosme.

Al ser advertidos por los uniformados en la patrulla, los tres muchachos comenzaron una carrera para escapar de la presencia policial, pero un refuerzo con la sargento Verónica González al mando logró ponerse a la par y detener la marcha tras impactar.

En su intento por escapar, los policías declararon que en varias oportunidades les tiraron el auto encima para chocarlos y seguir en la huida.

Luego de colisionar, del vehículo logró descender y darse a la fuga Ezequiel Rodas, pero pudieron detener al conductor, Antonio Giménez, y a Michael Owen, cuyo padre se hizo presente y logró la entrega voluntaria del muchacho.

Luego de pasar por la Justicia Federal de primera instancia, los tres terminaron procesados con prisión preventiva por el delito de traslado de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes y con un embargo de $150.000.

Sin embargo, sus abogados apelaron las detenciones y consiguieron que las juezas Mirtha Sotelo de Andreau y Selva Spessot señalaran que en las órdenes de prisión preventiva faltaban "elementos concretos que indiquen los riesgos procesales" que implica que estén en libertad, además de indicar "arraigo, antecedentes, estado procesal de la causa, identificar pruebas pendientes de recibir, elementos concretos de la causa ­económicos, contactos, etc.­ que hagan presumir la posibilidad de que se facilite su fuga u obstaculice el proceso, entre otros", indica el fallo al que tuvo acceso ellitoral.com.ar

Por su parte, el camarista Luis González indicó que a la resolución le faltó "apego a la normativa vigente sobre la materia ­de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal­, vigente a partir de la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal" y asimismo, que no se ajustaba a los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Romero Feris vs. Argentina” y “Jenkis vs. Argentina” .