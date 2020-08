Marcelo Tinelli se autodenominó jurado del “Cantando 2020″ y dio sus devoluciones

“Quiero ser jurado del @cantando2020. Lo que no puedo hacer en el Bailando, lo hago acá desde mi casa. ¡¡En cualquier momento arranco a poner puntajes!!”, escribió Marcelo Tinelli el martes en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene más de 10 millones de seguidores.

El conductor de ShowMatch se autodenonimó jurado del certamen que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández y horas más tarde ya estaba evaluando las performances de los participantes, sumándose al estrado que integran Nacha Guevara, Karina La Princesita, Pepito Cibrián y Moria Casán.

La primera en salir a la pista en la emisión del martes fue Carmen Barbieri, quien interpretó “La güera Salomé”, de Lía Crucet. Desde su casa, atento a lo que veía por televisión y con su celular en la mano, Tinelli consideró que la presentación de la actriz fue “excelente”. “Una gran artista”, agregó sobre la primera ganadora dele Bailando por un sueño, en la edición del 2006.

Luego fue el turno de Lizardo Ponce, el panelista de Confrontados que cantó “Loquita”, de la banda uruguaya Marama. Cuando se abrió la pantalla y el periodista apareció en el estudio, en lo primero que reparó Marcelo Tinelli fue en su look. “Qué raro ver a alguien de pantalones cortos en la pista del Cantando 2020″, consideró.

Más tarde, luego de escuchar cantar a Lizardo, el conductor aseguró que se quedó disconforme. “No me gustó nada esta noche. Muy desafinado. Y lo adoro. Tiene todo para mejorar. Lo banco. Hoy no me gustó”.

La última en salir a la pista fue Mariana Brey, panelista de Los Ángeles de la mañana que interpretó “Tomate el palo”, de Miss Bolivia. “Muy buena actitud. No sé si la rompe cantando, pero tuvo buena energía”, opinó Tinelli.

El día anterior, antes de autoproclamarse jurado del certamen, el conductor había tuiteado sobre las presentaciones de otros participantes. Jey Mammon cantó “Márchate ahora”, de Los Totora, interpretado como su personaje Estelita. Pero su performance no convenció a Tinelli. ”No me gustó nada el dúo de @JEYMAMMON. Otras veces estuvo muy bien”, indicó, y agregó: “Coincido con @kari_prince en el análisis del tema de @JEYMAMMON”.

Quien sí conformó al conductor fue la dupla formada por Brian Lanzelotta y Ángela Leiva, quienes interpretaron “Fuera”, de Karina La Princesita. “Me encantó”, halagó Tinelli.

Por último, y cerca del final del programa, el animador coincidió con Karina La Princesita y Nacha Guevara en sus devoluciones sobre la gala. “Hoy a todos les faltó bailanta, cumbia”, escribió Tinelli.

Infobae