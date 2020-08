Patricio Tabarez tendrá que adaptarse a Regatas con el objetivo de ir por todo

El mercado de pases para la temporada 2020-2021 de la Liga Nacional de Básquetbol tuvo su primer capítulo en Corrientes con la llegada de Patricio Tabarez a Regatas. “Ya está acordado lo económico, faltan detalles pero está todo realizado”, sentenció el jugador bonaerense de 29 años. En la institución correntina se expresaron en el mismo sentido, las negociaciones avanzaron a buen puerto, pero aún no se firmó el contrato.

El alero reconoció que “la salida de Peñarol fue muy difícil para mí. Yo venía hablando con ellos desde la temporada pasada. Desde diciembre venimos hablando de la renovación. Estaba entusiasmado con ese proyecto, por diferentes razones no nos terminamos de poner de acuerdo, no se daba”.

“Con lo de la pandemia retrocedió mucho todo, en algún momento estaba viendo con buenos ojos irme al exterior, después por decisiones deportivas elegí quedarme para no perder un lugar en la Liga”, agregó en declaración al portal especializado Pick and Roll.

En ese momento, llegó la propuesta de Regatas Corrientes. “Empecé a ver de lleno las posibilidades de los equipos en Argentina, y la verdad que el único que me convencía era Peñarol, pero apareció esto de Regatas. Me lo comentó mi representante, le dije que me había gustado, hable con Victoriano (DT de Regatas) y fue lo que me terminó de convencer del objetivo deportivo y lo que pretende de mí como jugador”.

La charla con el entrenador tucumano que tendrá su tercera temporada en Regatas “fue lo que terminó de darme vuelta y pensar totalmente distinto. Le pedí unos días para pensarlo tanto a Peñarol como Regatas, y el viernes tomé la decisión de irme a Regatas”.

En la inconclusa Liga 2019 - 2020, Tabarez tuvo mucho protagonismo en Peñarol, donde promedió 14.3 puntos y 4.5 rebotes en 31.6 minutos en cancha durante los 27 partidos que disputó.

“Individualmente creo que esta temporada va a ser un poco distinta a la anterior en la que jugaba muchos minutos y tenía demasiada responsabilidad adentro de la cancha. Esta temporada que viene va a cambiar mucho y tengo que adaptarme y entender que el equipo si me necesita 20 minutos que sea a alta intensidad. Cuando son 35 minutos es cuando manejás los niveles físicos, porque no podés manejar esos minutos a alta intensidad”.

Por último, y ya hablando como jugador de Regatas manifestó que “un objetivo es poder adaptarme lo más rápido posible, después si bien las pretensiones de Regatas son distintas, en todo los clubes donde estuve tanto Hispano como Peñarol, mi objetivo es ir por todo. Quiero seguir creciendo en mi juego, ser más ese jugador todo terreno que quiero ser”.