Gómez Vara no es optimista en cuanto al regreso de la “ovalada”

Matías Gómez Vara, capitán de Aranduroga, no es optimista respecto a poder jugar algún partido este año. “Una parte fundamental de nuestro deporte como rugby amateur es la motivación, pero se vuelve muy complicado sabiendo que posiblemente no tengamos actividad durante el año, que no vamos a competir o que son muy difíciles las posibilidades de que compitamos, y las ganas se van perdiendo poco a poco”, expresó el jugador de las “Cebras” a La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 Mhz).

“Desde el primer momento que se establece la cuarentena comenzamos armando Zoom y demás actividades y -adicionalmente- el PF nos mandaba actividades para hacer en casa, con la intención de no quedarnos parados. En ese momento preveían que serían dos o tres semanas de cuarentena, pero sabemos lo que sucedió. Seguimos con el mismo régimen para mantener activo al grupo”, empezó el capitán “cebra”.

Luego explicó que todo “fue evolucionando poco a poco. Las primeras semanas nos mandaban ejercicios básicos -dentro de todo- para no perder lo hecho en la pretemporada, pero con el tiempo los chicos se empezaron a cansar, a perder la motivación. El ritmo de actividad bajó, buscamos otras maneras de mantenernos en contacto, el club nos dio charlas con distintos entrenadores a nivel nacional para seguir motivando a todo el grupo”.

Gómez Vara insistió con la imposibilidad de que vuelva la actividad: “Desde mi punto de vista, incertidumbre es lo único que hay, pero no creo. Podría existir la posibilidad, pero un deporte como el rugby que, si lo jugás sin estar al cien por cien de las condiciones, es muy posible que haya lesiones, entonces se complica. Necesitamos realizar una nueva minipretemporada, lo veo complicado, pero el tiempo lo dirá”, aseguró.

