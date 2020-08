Luis Zubeldía: "No descartamos el regreso de Agustín Rossi a Lanús"

El técnico de Lanús, Luis Zubeldía, indicó hoy que no descarta "el regreso del arquero Agustín Rossi si Boca no lo transfiere o no le da el rodaje que requiere", y adelantó que podría sumar algún refuerzo de experiencia "porque hay muchos jóvenes en el plantel".

"Hace un par de semanas que hablé con Agustín (Rossi) para saber de su presente y hablamos de la posibilidad de su regreso, al menos hasta diciembre si es que tenemos competencia", señaló Zubeldía durante la conferencia de prensa ofrecida por medio de la plataforma Zoom, en la que participó Télam.

"Rossi la pasó muy bien en Lanús durante el tiempo que estuvo, por eso sé que si Boca no le define su futuro, él está dispuesto para volver", ahondó sobre el tema.

El entrenador hizo hincapié en la juventud del plantel, que necesita tiempo de preparación para evaluar la necesidad de sumar más refuerzos ante la salida de cuatro jugadores base del equipo.

"Se fueron jugadores importantes por su experiencia y por lo que aportaron en el último torneo, como Rossi, (Carlos) Auzqui, (Ezequiel) Muñoz y Nicolás Pasquini, quedándonos con una base que el mayor porcentaje promedia los 20 años, con los que deberé trabajar mucho", adujo el pampeano, de 39 años.

"Conozco las necesidades económicas del club, por eso de aquí a fin de año evaluaré el rendimiento de los jóvenes para saber si necesitaré de un par de refuerzos de experiencia para la competencia que pueda comenzar en enero", prosiguió, teniendo en cuenta que hasta el momento solo fue incorporado el arquero Lucas Acosta, proveniente libre de Belgrano, de Córdoba.

En cuanto a los entrenamientos brindó una sensible opinión, además de lo que requiere para competir en la reanudación de la Copa Sudamericana, a partir del 27 de octubre próximo, y en el torneo de la Liga Profesional, que podría desarrollarse desde ese mismo mes.

"Estamos contentos de haber regresado a entrenar desde la semana pasada, nos sentimos unos privilegiados de hacer lo que nos gusta, cuando hay muchos que la están pasando mal porque no pueden volver a trabajar, que no pueden hacer lo que les gusta. Espero que cuidándonos y siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud pronto podamos volver a la normalidad", expuso en relación a la situación por la pandemia de coronavirus.

"En Lanús no hemos tenido ningún caso positivo dentro del plantel y entre los demás que estamos a diario con los jugadores, por eso respetamos el protocolo sanitario para evitar algún contagio e incluso el club cuenta con instalaciones como para armar una burbuja para estar concentrados por una semana, si es obligatorio", detalló.

"Ahora esperamos la autorización sanitaria para empezar con los entrenamientos colectivos, tan necesarios para armar la base y el funcionamiento del equipo, con la idea que nos permitan organizar un par de partidos amistosos antes de afrontar las próximas competencias", refirió Zubeldía entre los puntos más sobresalientes de la conferencia ofrecida tras los entrenamientos en dos turnos matutinos en el polideportivo "granate".