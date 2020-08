Agencias de viajes solicitan mayor asistencia estatal

Titulares de agencias de viajes de la ciudad mantuvieron ayer una reunión con el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, para dialogar sobre la actualidad del sector. Mientras la Provincia propuso sumarlas a la ley de auxilio que se trata en el Congreso, desde estas empresas solicitan que se asignen beneficios impositivos, porque aseguran que los créditos no son útiles en este contexto.

Dentro del sector turístico, las agencias de viajes son uno de los rubros más afectados por la pandemia, debido a la imposibilidad de realizar viajes hacia otras provincias o países. De manera de paliar su situación, el Gobierno nacional lanzó la semana pasada una convocatoria a pequeñas empresas turísticas que quieran anotarse para recibir un subsidio económico. Se trata del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (Fact), que deberá ser destinado a pagar salarios, servicios o gastos operativos.

María del Carmen Chico, referente de la Asociación Correntina de Agencias de Viajes y Turismo, comentó a El Litoral que la asistencia estatal a nivel nacional la cobraron solo aquellas firmas del rubro que cuentan con empleados regularizados, y que esto no alcanza a las pymes familiares, “que en su mayoría son todos monotributistas”.

En esa misma línea, Jorge Aguirre, propietario de una agencia de viajes de la ciudad, señaló a este medio que la medida que podría ser más útil para el sector es “una rebaja de los impuestos”. “No nos sirven los créditos porque si a los seis meses seguimos sin vender, ¿cómo los vamos a pagar después?”, cuestionó.

Consultado sobre la situación, el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, indicó a El Litoral que mantiene reuniones “de manera regular” con titulares de agencias de viajes y otros operadores del sector, “para apoyar en esta etapa”. Según consignó, desde la Provincia propusieron que se sumen las agencias a la ley denominada Plan Nacional de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional que se está tratando en el congreso.

Vale destacar que si bien en la provincia está habilitado el turismo interno, desde el sector de las agencias de viajes aseguran que esta iniciativa no les cambia la situación, ya que los traslados deben realizarse de manera particular, y no se puede compartir un medio de transporte como los colectivos, por ejemplo.

(GMC)