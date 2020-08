El déficit de agua potable, un problema que aqueja a decenas de familias itateñas

Desde el barrio Virgen de los Dolores -uno de los seis afectados- se comunicaron ayer con la redacción de este diario para expresar su preocupación porque persiste el déficit en el servicio de agua potable. Una situación que no es nueva en Itatí, pero que se profundizó en las últimas semanas. Al ser consultados sobre este tema el interventor de la Comisión Vecinal de Saneamiento (Covesa), Angel Arce, y el intendente Germán Fernández, manifestaron que tienen proyectado hacer perforaciones como medidas paliativas, pero aclararon que la solución de fondo representaría una millonaria inversión para construir otra planta de tratamiento del líquido vital que se obtiene del río Paraná. Un afluente natural que bordea a la comuna que alberga al santuario de la patrona de la provincia.

“Primero estuvimos varios días sin agua porque se rompió uno de los equipos de bombeo. Durante ese tiempo, el Municipio y Bomberos nos traían agua. Y si bien después se solucionó ese problema, desde el pasado jueves (13) tenemos servicio de 2 a 6. O sea que si queremos usar el lavarropas tenés que hacerlo a la madrugada”, contó a El Litoral una itateña que reside en el barrio Virgen de los Dolores. Y si bien indicó que “no somos los únicos que tenemos este problema, en nuestro barrio decidimos presentar mañana (hoy) otra nota a la Covesa para ver de qué forma podemos encontrar una solución. No podemos vivir así, juntando agua en todos los tachos o fuentones que tenemos”.

Intento fallido

La pobladora nacida y criada en la localidad aseveró que “en este barrio, uno de los vecinos cedió el terreno al Municipio para que se pueda hacer una perforación”. Pero “lamentablemente, cuando ayer (miércoles) llegaron a los 26 metros de profundidad se encontraron con una piedra”, agregó.

Esto obligó a desistir de continuar con los trabajos. “Ahora estamos viendo si encontramos otro lugar. Pero no es fácil porque en todos los terrenos ya hay casas construidas”, afirmó. “La verdad es que no sabemos más qué hacer. El Municipio nos trae un tanque de agua a la mañana y a la tarde, pero necesitamos encontrar una solución de fondo”, acotó.

Nuevas búsquedas

Consultado sobre esta situación, el jefe comunal expresó que “lo único que podemos hacer son perforaciones. Sabemos que no es la solución, que es algo paliativo y que no es lógico que familias que viven a dos kilómetros del río no tengan agua potable, pero no contamos con recursos como para construir otra planta de tratamiento y realizar toda la infraestructura necesaria para resolver esta problemática”.

En este contexto, ratificó lo que había expresado semanas atrás a este diario: “Queremos hacer al menos una perforación en cada uno de los barrios afectados”. Los costos de ese tipo de trabajo, que también incluye la instalación de una torre, de una bomba, etc., son solventados por la Comuna.

“El problema es que no tenemos terrenos fiscales, entonces es necesario que, en cada barrio, alguno de los vecinos nos done un espacio”, indicó Fernández.

Tras lo cual recordó que “en el Virgen de los Dolores conseguimos eso, pero cuando faltaba un metro para llegar a la napa de agua nos encontramos con una piedra y no pudimos continuar”.

No obstante, el intendente itateño expresó que seguirán buscando un lugar no solo en esa área sino también en los otros barrios afectados por el déficit de agua potable.

Poder contar con perforaciones -insistió- es solo una medida paliativa. Pero “cada una de ellas permitiría mejorar el suministro de al menos 50 familias que habitan en las inmediaciones”, añadió Fernández.

Segunda planta

El interventor de la Covesa, Angel Arce, al ser consultado por El Litoral expresó que está al tanto de los problemas con el suministro de agua en varios barrios de la localidad. “Somos conscientes de la problemática, pero la verdad es que no contamos con $40 millones para hacer otra planta de tratamiento similar a la que tenemos”, aseveró. Después añadió: “Ese es el valor estimado que se calculó hace poco más de un año, cuando se presentó un nuevo proyecto ante el ente regulador”.

Por eso, “con los recursos que disponemos, el sábado (mañana) haremos una nueva perforación en un predio de la Covesa, que está cerca del hospital. No es la solución, pero estamos intentando darles al menos un paliativo a la gente”, manifestó Arce a este medio.

En tanto, remarcó que “para resolver el déficit necesitaríamos otra planta, porque tenemos dos bombas a través de las cuales extraemos el agua del río, pero hasta ahora es limitada la capacidad para realizar el tratamiento de potabilización”.

Arce, como Fernández y la pobladora que se comunicó con este diario, coincidió en que el déficit se acentuó. En este sentido, recordaron que las dificultades con el servicio por lo general se registraban en el verano y durante los tres eventos que convocan a numerosos feligreses en la localidad (julio-septiembre y diciembre). “Pero ahora también tenemos problemas en invierno y sin turistas”, concluyó la itateña.

