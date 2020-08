Lectura - Por José Ceschi

¡Buen día! El chiquito de tres años le dice contento a la abuela: “Yo sé escribir”. “¡Qué bueno! A ver, mostrame”. El nene toma una hoja de papel y traza algunos garabatos con absoluta seguridad. “¿Viste, abue?”. “¡Pero qué lindo lo que escribiste! Ahora quiero que leas lo que escribiste”. “No, abue: yo sé escribir. Yo no sé leer...”. El angelito tenía razón: solo le había dicho que sabía escribir. Una vez más se confirma aquello de que lenguaje no es solamente lo que uno dice, sino también lo que el otro entiende. De todos modos, el hecho mismo de que el pequeño jugara a escribir, ya es un dato importante. Porque, por supuesto, a esa edad casi todo se expresa como juego.

Está viviendo la bien llamada etapa lúdica. Debe aprender a disfrutarla al máximo. Con el tiempo irá aprendiendo que la vida no es un juego, aunque en ella también se juegue. A veces me permito realizar algún sondeo entre chicas y chicos de jardín. ¿Qué es lo que más te gusta del jardín? Suele haber un silencio pensativo. ¿Jugar? La respuesta es siempre un sí. ¿Y dibujar? Sí. ¿Y pintar? Sí. No por nada el jardín de infantes es el mejor organizado de todos los ciclos. Sobre el tema de la lectura quisiera compartir un texto de René Trossero que se encuentra en su librito que recomiendo, La alegría de convivir amando: “Como educar es enseñar a convivir amando, es explicable que en los primeros pasos escolares te enseñan a escribir y a leer. Porque escritura y lectura son dos caras de una misma moneda, o de una misma realidad: la comunicación con el otro. Cuando leés, te relacionás, te comunicás con el otro, con quien escribió esas páginas, para compartir con él su pensamiento. Cuando leés, escuchás, recibís un mensaje, convivís, compartís tu vida con tu prójimo. ¡Como ahora lo hacés conmigo!”.

