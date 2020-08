Arregla la deuda y sube la bolsa

Por Salvador Di Stefano Consultor y asesor financiero.

El Gobierno presentó un resultado fiscal de julio muy positivo en medio de expectativas negativas. El 28 de agosto cierra el capítulo de la deuda bajo ley extranjera. En septiembre presenta el presupuesto. Los bonos podrían arbitrar a la suba en este escenario, y podría ser el momento de las acciones.

En el mes de julio, el Gobierno mostró que no está para jolgorio: el déficit primario del sector público fue de $155.524 millones, cuando en los meses de abril, mayo y junio había superado los $200.000 millones, y entre mayo y junio, los $250.000 millones.

Es una señal muy fuerte, porque en julio se paga el aguinaldo y eso debería potenciar el déficit, sin embargo, se realizaron ahorros presupuestarios, con una mejora de la recaudación y una suba de los gastos de capital.

Buena parte se financió vía colocación de bonos en pesos ajustados por la inflación, con lo cual no recurrió a destajo a la emisión monetaria. La emisión se está moderando en los últimos 30 días, ya que el Gobierno comenzó a conseguir financiamiento genuino, no obstante, la abundancia de pesos es enorme. La relación pesos versus reservas nos da un dólar de equilibrio de $110.

El Gobierno estudió dotar de más liquidez al Banco Central, tratando de monetizar el swap chino en USD 3.000 millones. El día viernes 28 de agosto se presenta en sociedad el canje de la deuda bajo ley extranjera, muchos bonos no estarán disponibles por una semana, con lo cual el Gobierno se aprestaría a intervenir en el mercado para bajar el dólar bolsa y contado con liqui. Esto sumado a la mejor expectativa por el canje de la deuda, un déficit fiscal descendiendo y la próxima presentación del presupuesto, debería generar un mejor clima en los mercados. Será central la recaudación de agosto, que viene muy alta, y ayudaría a mostrar un déficit fiscal menor a julio.

Creo que en septiembre dejamos atrás el vencimiento del mercado de futuros y opciones en la bolsa doméstica, y las acciones estarán en un recorrido alcista, están a precios muy bajos, y los bancos serán las estrellas en este escenario.

¿Qué compraría? Por ejemplo, Grupo Financiero Galicia vale en bolsa $138 y venderla a diciembre a $160, te pagan una prima de $22 por esta venta.

Si para diciembre la acción vale más de $160 te ganás una tasa del 36,8 %, que neto de comisiones te podría quedar en el 30 % anual, por cuatro meses de colocación, eso te da el 90 % anual.

Si no está en $160 a diciembre, te quedás comprado en $118, compraste la acción a menos de USD 1,00.

El Grupo Financiero Galicia llegó a valer USD 7,00 en enero de 2018, antes de las elecciones Paso de 2019 valía USD 3,80 y cuando asumió Alberto Fernández valía USD 1,40.

Está para comprar cautelosamente, no tirarte arriba de la mesa desaforado, pero no dejar pasar oportunidades.

La inflación la sigo viendo tranquila. El Gobierno está incubando una nueva crisis a futuro, ya que congeló las tarifas de gas, petróleo y energía eléctrica, en los 3 casos, y medidos por el índice mayorista, subieron entre el 4 % y 4,6 % en el último año, por lo tanto, estamos en un escenario de inflación reprimida. Todos los activos que compres estarán a un precio bajo, ya que no contarán con insumos energéticos a valores de mercado. Esto hará que el Gobierno vea incrementar las erogaciones de subsidios en el presupuesto público, lo que no se paga en la tarifa se paga con impuestos.

El año pasado tuvimos 53,9 % de inflación, este año no creo que lleguemos al 40 % anual, sin embargo, se sentarán las bases para una inflación del 60 % para el año 2021, cuando la economía se normalice y comience a crecer.

Desde el año 2018 que estamos esperando un hiperinflación que nunca llega. Con cepo cambiario y alta recesión es difícil que vayamos a una inflación de tres dígitos, ni siquiera hablo de hiper.

El dólar está atrasado, no es un dólar competitivo, por ende, necesitamos un tipo de cambio real mucho más alto.

El costo de producir en Argentina es altísimo, con un dólar de $75 y la presión tributaria actual no somos competitivos. La aduana es un colador y todos quieren importar, desde industriales a particulares. Con el dólar solidario a $101 la gente no para de comprar pasajes al exterior o tecnología en el mundo. Necesitamos ser más competitivos, lo mejor sería bajar impuestos.

Si toman el camino de la devaluación no sirve para nada, porque si devaluás y mantenés la actual presión tributaria, en el corto plazo volvés a no ser competitivo. El problema de este país es el alto gasto público, que no está financiado con recursos genuinos. Por eso tenemos problemas de déficit fiscal, que, combinados con alta deuda por financiar esos déficits fiscales, nos llevan a un escenario de estancamiento con inflación.

Sin inversión y exportación, el país no crecerá. Los empresarios, para invertir, quieren menos impuestos, de lo contrario no invierten. Todas nuestras recomendaciones son de corto plazo.

No veo que el dólar busque espiralizarse a la suba, me parece que, a una semana de cerrar la reestructuración de la deuda, el Gobierno buscará vender bonos para calmar la sed de dólares del mercado, las acciones arbitrarán a la suba y la tasa de interés quedará en el 33 % anual.

Para los que están de largo plazo, que sigan comprando mucha mercadería, porque el precio de la luz, gas y combustible es un regalo, por ende, es dinero bien invertido y tiene liquidez. Para los que desean comprar propiedades, estos precios son interesantes y podés ganar una apreciación de capital.

El dólar se compra en todos los escenarios, pero en estos días con menor intensidad, el dólar a $130 era para llevar, un hot sale, cuando ya se comienza a acercar a $140 deja de ser una oportunidad para pasar a comprar mercadería, bienes semidurables, durables o inmuebles.