Regatas oficializó la continuidad de Tayavek Gallizi por otra temporada

La continuidad de Tayavek Gallizi es la primera confirmación que realizó Regatas Corrientes de cara a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2020-2021. De esta manera, el pivote santafesino cumplirá su tercera temporada con la entidad del parque Mitre.

El nuevo vínculo de Gallizi es por un año deportivo y la dirigencia correntina hizo público el agradecimiento hacia el jugador que dejó de lado ofertas superadoras para seguir en Regatas, como muestra de gratitud y por sentirse cómodo en la institución.

“Vamos a hacer el esfuerzo para poder quedarnos en Regatas”, había anticipado Gallizi que argumentó: “Estos dos años me han tratado de manera excepcional; mientras estuve en China por el Mundial le prestaron atención a mi familia; y son esos detalles los que hacen que no sea sólo una relación jefe-empleado, sino que se arma una relación más estrecha. Se han portado tan bien que me gustaría quedarme”.

Durante el mercado de pases, Gallizi, que nació en la ciudad de Santa Fe el 8 de febrero de 1993 y mide 2.06 metros de altura fue tentado para sumarse a Comunicaciones de Mercedes y a San Lorenzo, entre otros, sin embargo finalmente optó por Regatas tal lo informado en la edición del pasado miércoles 12 de agosto.

“Taya”, que fue medalla de Plata en el Mundial de China 2019 con la Selección Nacional, viene de disputar 22 partidos en la Liga Nacional 2019/20 con Regatas, en los cuales promedió 11.3 puntos, 4.5 rebotes; con 59,4% dobles; 71,7% en libres, en 19,9 minutos de promedio por presentación.

En tanto que, en el Súper 20 de la misma temporada, disputó 10 encuentros con un promedio de 9,3 puntos, 3,7 rebotes en 17,3 minutos de promedio por partido.

El interno santafesino se suma de esta manera a Leandro Vildoza, Martín Fernández y Marco Giordano, estos tres últimos ya tenían contrato con Regatas para seguir bajo la conducción técnica del tucumano Lucas Victoriano.

Por el momento, Regatas no hizo oficial la llegada de Patricio Tabarez, pese a que el jugador que se desempeñó la pasada temporada en Peñarol de Mar del Plata ya dio por hecho su vínculo con el “Fantasma”.

Una situación similar se da con Juan Pablo Arengo que seguiría en el club. El escolta declaró que “Regatas siempre es mi primera opción” y que “tomó la decisión de seguir”.

Respecto al plantel de jugadores nacionales que tuvo Regatas del anterior torneo, que no pudo concluir por la pandemia del covid-19, no seguirá Fabián Ramírez Barrios, nuevo jugador de Quimsa de Santiago del Estero.

Se buscará la renovación del escolta entrerriano Paolo Quinteros y, por el momento, están alejadas las posiciones para concretar otro vínculo con el interno Javier Saiz.