Acuden a la Justicia y a Patricia Bullrich por el conflicto con los balances del PRO

El PRO correntino vive horas agitadas desde un fallido intento de reunión de la asamblea que terminó en escándalo y con el rechazo de los balances 2019. Todo se resolvería ante la Justicia y las autoridades de la fuerza.

Cada uno de los asambleístas que no pudo participar de la reunión en la que se rechazaron los balances 2019 del PRO solicitó las grabaciones de la reunión para acudir en queja a la Justicia. Además, las autoridades pedirán hablar con la presidenta de la fuerza, Patricia Bullrich.

“Lamentablemente, el manejo de la reunión de la asamblea fue terrible. Patricia Bullrich tuvo que llamar a Ingrid Jetter para que me permitiera ingresar, y solo por eso me dio acceso al segundo Zoom que armó. Desde el partido tenemos paga una cuenta y nunca nos hizo el pedido para realizar una asamblea provincial con un Zoom gratuito. Por lo tanto, no solo es irresponsable, sino que deja dudas sobre la estrategia que tenía Jetter”, se quejó la diputada nacional y actual presidenta del PRO local, Sofia Brambilla.

“Es una pena que nuestro partido sea noticia por estas situaciones, esperamos realizar pronto una nueva asamblea para salvar las irregularidades con las que se manejaron los responsables de organizarla”, agregó.

La asamblea partidaria se realizó mediante la plataforma Zoom el 15 de agosto. “En medio de discusiones cruzadas, Ingrid (Jetter) no dejó entrar a la plataforma a nuestros 29 asambleístas y, sin quorum, rechazó el balance de la gestión de Schiavi del año pasado”, dijo a El Litoral Carlos Hernández, secretario general del partido.

“Solo tenía 9 asambleístas, dejó entrar a 6 nuestros que rechazaron la moción de rechazo (sic) y a los titulares no los dejaron entrar”, se quejó.

“Estuvieron presentes 17 asambleístas y votaron 11 por rechazar los balances y 6 en contra del rechazo del balance”, precisó.

El PRO tiene en total 39 asambleístas. “A algunos los dejaron entrar y luego los sacaron de la sala. Rechazaron a 15 asambleístas”, aseguró Hernández.

Ante lo sucedido, acudirán en queja al Consejo Nacional del Partido, presidido por Patricia Bullrich. “Está al tanto de todo”, confirmó Hernández.

La versión es algo distinta desde el sector que lidera Ingrid Jetter. La diputada nacional Sofía Brambilla, actual presidenta a cargo del partido, participó de la asamblea y habló: “La reunión era limitada porque el oficialismo no presta a nadie el Zoom del PRO Corrientes y solo podían ingresar hasta 40 personas y con tiempo limitado también”.

Ahora todo lo deberá resolver la Justicia y no se descartan sanciones promovidas por el Consejo Nacional de la fuerza.