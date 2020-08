Quién es Melina De Piano, la revelación del “Cantando 2020″

Fue la revelación del Cantando 2020 sin quererlo. Melina De Piano estaba al costado de la pista alentando a su novio, Nell Valenti, el partenaire de Esmeralda Mitre. Quien notó su presencia fue Karina La Princesita e, incentivada por los conductores -Laurita Fernández y Ángel de Brito- terminó entonando “No te creas tan importante” junto a su pareja.

“Yo te tengo de algún lado”, le dijo Laurita Fernández el jueves a Melina cuando ya había revolucionado la pista del Cantando 2020. La co-conductora no se equivocó: en 2017, Del Piano formó parte de Combate.

El éxito fue tal que luego cantaron otro tema, y hasta el propio Marcelo Tinelli alentó desde sus redes sociales pidiendo que siguiera deleitando a los presentes. Rápidamente su nombre se convirtió en TT y los usuarios de Twitter comenzaron una campaña para que se sume al certamen.

Con el visto bueno del conductor, y la aprobación de la producción, al día siguiente era un hecho: Melina De Piano se incorpora al reality musical.

Emocionada hasta las lágrimas, la cantante hincha de San Lorenzo -hecho que Tinelli no dejó pasar- admitió que su convocatoria a la pista más famosa del país logró que sus padres, que están separados, se llamaran por teléfono y lloraran juntos.

“Soy llorona fácil. Me emociona porque es una re oportunidad, obvio que tenía ganas. Más en esta época de pandemia que uno deja de hacer shows y de laburar de lo que ama. Gracias a todos”, dijo Melina, que debutará en el certamen como pareja del cantante Leo García.

En diciembre pasado, De Piano lanzó “Dame un beso”, y en su cuenta de YouTube tiene varios temas en homenaje a San Lorenzo. Por su fanatismo por el club, estudió periodismo deportivo y participó de Mundo AzulgranaTV.

Hace cuatro años que está en pareja con Nell Valenti, con quien suele compartir escenario y la pasión por la música. En sus redes sociales comparten videos y canciones y el cantante fue uno de los primeros en celebrar la incorporación de su novia al certamen. “Siempre me acompaña en todo y se lució ante más de un millón de personas y la descosió”, destacó el partenaire de Esmeralda Mitre. “Felicitaciones por entrar al Cantando, hermosa. Lo tenés más que merecido. Vos fuiste quien me convenció para que yo me pruebe en este show y ahora estamos los dos”.

Melina, por su parte, también expresó su felicidad en las redes sociales luego de la convocatoria que recibió. “No puedo parar de decirlo pero gracias @kariprinceoficial por hacer que todo esto suceda, sos única”, destacó sobre la cantante que fue quien la incentivó a salir a la pista el jueves pasado. “Fue una noche inolvidable y el comienzo de algo que anhelo desde que nací. Estoy en el Cantando y todavía no caigo”.

