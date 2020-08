Conmoción en el fútbol: Messi le comunicó a Barcelona que se quiere ir 

Tras más de 20 años en el club, Lionel Messi le comunicó a Barcelona que se quiere ir, según consignaron TyC Sports, Fox Sports, ESPN y Cadena Ser.

Con contrato hasta junio de 2021, el deseo del jugador es aplicar una cláusula que venció en junio de este año y así marcharse con el pase en su poder. Sino, el club que requiera sus servicios tendrá que negociar o pagar la cláusula de salida de 700 millones de euros, indicaron medios nacionales.

De acuerdo con esta información, Messi se acogería a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de esta temporada. La fecha para aplicar esa cláusula venció en junio, pero desde el entorno del rosarino interpretan que finaliza con el cierre de cada temporada, y esa podría ser la ventana para que la fecha límite sea esta semana.

En una temporada atípica, con punto final en agosto, Messi jugaría esa carta para salir con la libertad de acción.

Entre tanto, su ex compañero y ex defensor del Barcelona, Carles Puyol, le dejó un mensaje en sus redes sociales.

La radio Onda Cero incluso informó que el crack rosarino no tiene intención alguna de presentarse a las pruebas PCR del próximo lunes como paso previo al inicio de los entrenamientos con Ronald Koeman al frente del primer equipo blaugrana.

Según fuentes cercanas a la junta, Bartomeu no quiere pasar a la historia como el presidente que perdió a Messi, pero que si era el futbolista el que exponía su deseo de irse, no lo iba a ver con malos ojos. Y Messi siempre intuyó cómo piensa el presidente. "Si se quiere marchar que traiga un club que pague los 700 millones", enfatizan en la tesorería blaugrana. El contexto actual en la industria del fútbol no invita a pensar que exista un club con la capacidad económica como para afrontar la cláusula del delantero argentino.

