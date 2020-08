La sorpresiva revelación de Adabel Guerrero en el “Cantando 2020″

A fines de 2008, Adabel Guerrero hizo público lo que en ese momento era un insipiente romance con Martín Lamela. El empresario se dedica a la venta y compra de autos y desarrollando su trabajo fue que la conoció. El destino quiso que ella vaya a su concesionaria a comprar un vehículo y lo que empezó como un negocio, en medio del papeleo de rutina, terminó transformándose en amor. Llevan 12 año juntos, en el medio de casaron y fruto de la relación, nació Lola, la hija que tienen en común.

Sin embargo, esta historia de amor, tiene un comienzo conflictivo. Falta un capítulo por contar en lo que respecta al año mencionado. El arranque no fue tan sencillo. Sucede que apenas el romance se conoció en los medios, pidió la palabra Claudia Escobar, la ex de Lamela, con quien tiene tres hijos. La mujer brindó varias entrevistas y en todas contaba que seguía casada con Lamela y que seguían viviendo juntos mientras él iniciaba una relación por otro lado. Se vivieron semanas dignas de un verdadero culebrón mexicano. Se sacaron trapitos al sol y no se midieron palabras.

El tiempo pasó y la relación entre las mujeres empezó a torcerse. Año a año fueron limando asperezas hasta llevar eso a una amistad. En el 2019, Guerrero salió en Intrusos a hablar de Escobar y a mencionarla como su mejor amiga. Contó que tiene una gran relación y que pasó de ser su enemiga, a su persona de confianza. Su confidente. Sin ir más lejos, en el 2018, luego de dar a luz, Ada y Martín pasaron por una gran crisis de pareja. En ese momento fue Claudia, la que le puso el hombro y la acompañó hasta que logró salir adelante y encauzar su matrimonio.

En la noche del martes 25, la bailarina volvió a hablar de la relación con Claudia, durante se presentación en el Cantando 2020. Pero esta vez, no habló solo de la amistad, sino del paso que dieron producto de la cuarentena. “Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que es la que me cuida a Lola, con los hijos de Martín, que tuvo con ella…”, comenzó para sorpresa de todos los presentes. Incluso, la cámara tomó a Karina, La princesita, abriendo la boca, poniendo cara de sorpresa y diciendo: “Está loca”.

A continuación, brindó minuciosos detalles de la relación que tienen y el motivo por el que dio ese paso. “Hoy es mi mejor amiga. Entonces, decidimos en la cuarentena, ya que ella me cuida a Lola y yo le cuido los hijos a él, que son los hijos de ella, vamos a vivir juntos mientras dure la cuarentena para poder estar juntos. El tema es que sino no los dejan entrar al barrio privado”.

Acto seguido, Ángel de Brito quiso saber más sobre esta convivencia tan particular y que no suele darse todos los días. “Nos llevamos perfectos. Ya te digo, hoy es mi mejor amiga”, le contestó y de Brito acotó: “Se va a quedar Lamela afuera en cualquier momento”.

Lo que hizo, tiene que ver con una serie de apercibimientos que le hicieron en abril, cuando festejó el cumpleaños de su hija. Luego de compartir fotos en su cuenta de Instagram, fue acusada de romper la cuarentena. Si bien en las imágenes estuvieron la nena con sus hermanos y sus padres, varios pusieron el foco en quien había sacado la foto, ya que se vía el reflejo de una persona. Ahora, se supo que era Claudia, que ya se había mudado con ellos.

