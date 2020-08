Cambios en los recorridos de colectivos por bacheos

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informó que a raíz de las obras de bacheo que se ejecutan en las calles céntricas de la ciudad habrá modificaciones en los recorridos de 10 líneas de colectivos. Se trata de los servicios 102 A, 102 B, 102 C, 105 A, 105 B, 106 A, 106 B, 106 C, 108 A y 108 C.

Los cambios en el recorrido se deben a las tareas de saneamiento de la calzada sobre los cruces de las calles 9 de Julio y Catamarca, San Martín y San Juan. Los desvíos se llevarán a cabo en las arterias Salta, Milán, Santa Fe, España y Chaco respectivamente hasta que finalicen las labores.