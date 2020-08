Quinteros estudia para tener algo que hacer cuando decida retirarse

Muchas personas aprovecharon estos tiempos marcados por las medidas de prevención, aislamiento o distanciamiento social causado por el coronavirus para dedicarse a algún hobby u oficio. Otras mataron el tiempo leyendo libros o estudiando. En este último segmento se ubica Paolo Quinteros, aunque reconoce que la decisión llegó algunos días antes que la cuarentena.

El escolta, de 41 años, quien viene de disputar la novena temporada consecutiva con la camiseta de Regatas Corrientes en el torneo trunco de la temporada 2019/20, decidió dedicarse al estudio, mientras aguarda por la vuelta a los entrenamientos.

“Comencé a estudiar hace cuatro o cinco meses, por febrero, marzo de este año. Quería hacer algo para que cuando me retirase no me encontrara con que no tenía nada por hacer”, contó en una charla con la www.laliganacional.com.ar

El entrerriano, oriundo de Colón, comenzó su extensa trayectoria en La Unión de su ciudad natal, luego fue campeón con Estudiantes de Olavarría, Boca Juniors, y precisamente Regatas Corrientes, en La Liga Nacional. Además de tener en su palmarés otra cantidad de títulos nacionales e internacionales y haber sido parte de la gran Generación Dorada.

Al club del parque Mitre llegó luego de su paso por Europa y hasta el día de hoy se encuentra en actividad siendo cada temporada el capitán, emblema y figura del equipo. “El club es como mi segunda casa. Desde que llegué me hicieron sentir muy cómodo, siempre me respetaron, siempre me trataron con muchísimo cariño. Mi idea es terminar mi carrera profesional acá”, adelantó.

En cuanto a la decisión de afrontar una nueva etapa en su vida como el estudio de una carrera universitaria, Paolo indicó: “Lo hablé con mi novia, la verdad que me empujó mucho, me ayudó, porque obviamente fueron casi 20 años sin tocar un libro para estudiar, para leer sí, porque me encanta leer libros”.

“Sabía que no era tarea sencilla, ella me ayudó y por eso también acepté el desafío y me inscribí acá en Corrientes, en la Universidad Siglo 21, para hacerlo a distancia”, agregó Quinteros, quien es el jugador con más partidos en la historia de Regatas y el máximo anotador dentro de la institución.

La carrera que se encuentra cursando el experimentado basquetbolista es Martillero y Corredor Público e Inmobiliario, que tiene una duración de 2 años y medio. Agustín Caffaro y Gonzalo Torres son ejemplos de otros jugadores de la Liga Nacional que también decidieron estudiar esta carrera.

“La verdad que la he tenido un poco fácil porque justo fue en el momento de la pandemia, donde no tenía que presentarme a entrenar o jugar, pero de todas maneras creo que no cambiaría mucho porque hoy por hoy tranquilamente se pueden hacer las dos cosas”, dijo.

“Si bien el deporte, el básquet, nos ocupa algo de tiempo, de las 24 horas solo son cinco o seis y el resto lo tenemos libre y el hecho de poder hacerlo desde casa ayuda y muchísimo. Así empecé a estudiar Martillero y con la ilusión y el deseo de que cuando me retire ya me encuentre con una carrera encima”, sostuvo Quinteros, quien pese a que todavía no cerró acuerdo con la dirigencia, ya se ve jugando su décima temporada consecutiva en el equipo remero, donde le quiere bajar el martillo a su exitosa carrera profesional.