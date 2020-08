Barcelona tiene todo definido para el partido ante Napoli por la Champions League

El mes de agosto llegó y después de una larga espera, se viene la definición de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa. Una de las llaves de octavos de final que restan por definirse es la de Barcelona y Napoli, que empataron 1-1 en el juego de ida disputado en Italia.

El encuentro se jugará el sábado a las 16 en el Camp Nou, a puertas cerradas, y el DT Culé, Quique Setién, prácticamente no tiene dudas con respecto a los once que pondrá en cancha de arranque, teniendo en cuenta que no podrá contar con Sergio Busquets ni Arturo Vidal, por sanción, así como tampoco cuenta ya con Arthur, que decidió unilateralmente dejar de jugar con el Barcelona, a pesar de tener un mes más de contrato antes de irse a la Juventus.

En este contexto, según lo que cuentan desde los medios españoles, el trío de mediocampistas estará conformado por Rakitic, De Jong y Sergi Roberto, mientras que en la ofensiva apostará por el tridente de Leo Messi, Suárez y Griezmann, que funcionaron bien en los últimos encuentros de la Liga.

De esta manera, el once del Barcelona será con Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, De Jong, Sergi Roberto; Messi; Suárez y Griezmann.

