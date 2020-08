Robaron un ternero, lo subieron a una motocicleta y trataron de huir

En un sorprendente hecho, dos sujetos en moto robaron un ternero recién nacido y, cuando escapaban, fueron perseguidos por la policía, que los demoró en la Ruta Provincial 27, en la zona rural de Bella Vista.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco del plan integral de seguridad rural, y actuaron policías de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista. Según precisaron, realizaban recorridas de contralor en la primera sección Lomas Este, donde persiguieron y demoraron a dos sujetos a bordo de una motocicleta, los cuales trasladaban un ternero.

Se movilizaban a bordo de una Honda Wave de 110 c. c., y llevaban al animal en medio de ambos, envuelto en una tela. Los sospechosos, al notar la presencia policial, aceleraron e intentaron huir. Fueron demorados en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 27 y verificaron que transportaban un animal vacuno del que no pudieron justificar propiedad ni procedencia.

Posteriormente, y luego de las primeras averiguaciones, los policías advirtieron que el ternero sería propiedad de un campo ubicado en la segunda sección Juan Díaz de esa ciudad, donde una de las vacas se encontraría pariendo, y las características serían similares a la genética existente allí.

Los jóvenes aprehendidos, la motocicleta y el animal fueron puestos a disposición de la Justicia.

(WA)